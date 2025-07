STOP bogaceniu się. Nie odziedziczysz mieszkania po zmarłym

„Mamy projekt ustawy – mówię o gotowych przepisach (…) wprowadzamy zakaz dziedziczenia umów, czyli krótko mówiąc: nie wejdziesz do umowy najmu „z automatu”, niezależnie od wysokości dochodów, jeżeli twoi rodzice w tym lokalu mieszkali i miałeś takie szczęście” – podaje portal Infor.pl. Według wiceministra rozwoju i technologii Tomasza Lewandowskiego, szczęściem wydaje się mieć najuboższych rodziców i mieszkać w wynajmowanym lokalu komunalnym. To „szczęście” zostanie wkrótce odebrane dzieciom najuboższych Polaków. Czy szczęściem również będzie zamieszkanie na ulicy?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje zmienić przepisy dotyczące dziedziczenia mieszkań komunalnych. Po śmierci najemcy nie będzie już możliwe automatyczne przejęcie umowy najmu, jeśli osoba wstępująca w umowę ma wysokie dochody lub posiada inną nieruchomość w tym samym mieście. Celem jest zapobieganie sytuacjom, w których z zasobów gminnych korzystają wedlug wiceministra rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski „osoby zamożne”, czyli w praktyce dzieci najuboższych rodzin, które mogłyby odziedziczyć najem mieszkania po rodzicach.

Czym są mieszkania komunalne?

Mieszkania komunalne to lokale należące do gminy, przeznaczone dla osób o niskich dochodach. Gmina ustala lokalne kryteria przyznawania tych mieszkań, w tym maksymalne dochody gospodarstwa domowego. Dotychczasowe przepisy pozwalały członkom rodziny zamieszkującym z najemcą na automatyczne przejęcie umowy po jego śmierci – to właśnie ma się zmienić. Koniec z możliwością mieszkania wynajmu mieszkań po zmarłych rodzicach. Mieszkanie pójdzie w ręce bogatych gmin.

Nowość: będzie tylko drożej

Nowelizacja przepisów ma objąć również zasady weryfikacji dochodów najemców. Obecnie gminy mogą podnosić czynsz po przekroczeniu określonych progów dochodowych. Ministerstwo chce wprowadzić krajowe limity i proporcjonalne podwyżki. Nowe przepisy mają zwiększyć sprawiedliwość i przejrzystość zarządzania zasobami komunalnymi.

Nowe przepisy

– „Mamy projekt ustawy – mówię o gotowych przepisach, które zostały złożone we wniosku o wpis do wykazu prac rządu – zmieniającą ustawę o ochronie praw lokatorów w zakresie ucywilizowania zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym. (…) Także wprowadzamy zakaz dziedziczenia umów, czyli krótko mówiąc: nie wejdziesz do umowy najmu „z automatu”, niezależnie od wysokości dochodów, jeżeli twoi rodzice w tym lokalu mieszkali i miałeś takie szczęście (sic.!). A więc: możesz zarabiać 100 tysięcy zł, rodzice mieli mieszkanie komunalne, wykażesz, że z nimi mieszkałeś przed ich śmiercią – wchodzisz do umowy najmu „z automatu”.

