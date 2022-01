Śmierć dyrektora CBA i teorie spiskowe. Pereira: Żadnych zahamowań?

TVN24, powołując się na „kilka niezależnych od siebie źródeł”, poinformował o śmierci byłego dyrektora biura techniki operacyjnej CBA, odpowiedzialnego za zakup Pegasusa, nie ujawniając wieku ani personaliów mężczyzny, portal Onet.pl podaje, że chodzi o Piotra K. W sieci wybuchła dyskusja - politycy opozycji i jej sympatycy wykorzystują tę tragedię do ataku na rząd. Do tych haniebnych działań odniósł się m.in. Samuel Pereira zastanawiając się, „czy są w tym obozie jakieś granice cynizmu, których nie przekroczą w próbie dorwania się do władzy?”

Śmierć dyrektora CBA. Paskudne komentarze opozycji

W sobotę TVN24 poinformował, że na początku tygodnia zmarł dyrektor pionu techniki operacyjnej CBA, który odpowiadał w tej służbie za uruchomienie systemu do inwigilacji Pegasus i jego funkcjonowanie przez trzy lata.

Zmarł w poniedziałek, chodzi o kwestie zdrowotne. Nie mamy pełnych informacji, bo rodzina nie chce się komunikować z aktualnym kierownictwem CBA – poinformował dziennikarzy funkcjonariusz, który chciał zachować anonimowość.

Tę tragedię do swoich celów próbują wykorzystać do ataków na rząd politycy opozycji i jej sympatycy.

Wietrzą spisek

Do sprawy odniósł się już rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn podkreślając, że nie do pomyślenia jest, iż śmierć b. Dyrektora z CBA to dla opozycji pretekst do insynuacji i dalszych ataków na rząd.

Zdaniem Samuela Pereiry opozycja „lansuje prymitywne teorie spiskowe”.

Ktoś musi to powiedzieć. Dyrektor z CBA zmarł na covid. Co robią polityczne hieny? Lansują najbardziej prymitywne teorie spiskowe na ten temat. Czy są w tym obozie jakieś granice cynizmu, których nie przekroczą w próbie dorwania się do władzy? – wskazał publicysta.

Tak, wiem, to nie są żadne teorie spiskowe, bo przecież zły polski rząd przetrzymywał pacjentów covidowych, żeby ich ujawnić w dniu konwencji Kidawy-Błońskiej. Opozycja twierdziła tak na początku 2020 r., więc musiało tak być, prawda? – dodał Pereira.

Uwagę na wykorzystywanie tragedii do politycznych gierek zwracają też inni dziennikarze.

Były dyrektor CBA od Pegasusa zmarł. W tekście tvn24 stoi jak byk, że rodzina podała jako powód chorobę i nie chce rozmawiać. Silni razem: samobójstwo, szwadrony Kaczafiego, ZACZĘŁO SIĘ… Boże, co za ludzie…

Ohydne jest to upolitycznianie śmierci funkcjonariusza CBA i oferta zagwarantowania bezpieczeństwa tym, którzy będą obwiniać władzę. Człowiek umarł, był chory, rodzina w żałobie, a kilku(nastu) idiotów robi show, sugerując, że ktoś człowieka zabił.

wpolityce.pl/mt