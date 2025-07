"Popłoch w korporacjach". Wzrasta fala zwolnień

Kryzys wiary zaczyna się szerzyć wśród „młodych, wykształconych z wielkich miast”, którzy z coraz większym niepokojem spoglądają w przyszłość. W ostatnich miesiącach wielu z nich padło ofiarą redukcji, zwolnień i zaciskania pasa. Nadal popierają swoją władzę, ale już bez takiego entuzjazmu jak kiedyś.

To nie tak miało być. Po październikowych wyborach do Sejmu w 2023 r. i objęciu władzy przez Tuska miała przecież nastać uśmiechnięta Polska.

Miało być demokratycznie, europejsko, kolorowo, a przede wszystkim stabilnie, dostatnio i bezpiecznie. Mieli nami rządzić profesjonalni, kompetentni politycy, którzy zapewnią, że Polska przyłączy się do głównego europejskiego nurtu i będzie rosnąć w siłę. Miały nas zasypać pieniądze z KPO, dzięki którym nasza gospodarka dostanie turbonapędu, a zagrożenie wojenne z Rosji zostanie praktycznie wyeliminowane dzięki zgodnej współpracy nowego rządu z Niemcami i całą Unią. To wszystko miało być, a tego nie ma.

Jasne, że nikt, kto zachował choćby odrobinę rozumu, nigdy nie uwierzył w bajeczną wizję uśmiechniętej Polski pod rządami Tuska. Jednak ponad 6 mln osób, które oddały głos na Platformę, przyjęło te brednie bez większych zastrzeżeń. Dziś niektórzy z nich czują się zawiedzeni i sfrustrowani. Oczywiście nie tęsknią za rządami PiS, jednak – mówiąc eufemistycznie – spodziewali się po rządach Tuska znacznie lepszych efektów.

Nadal popierają swoją władzę, ale już bez takiego entuzjazmu jak kiedyś. Z coraz większym niepokojem spoglądają w przyszłość. Bo żyje się trudniej. Za granicą trwa wojna, zapowiadanej prosperity jak nie było, tak nie ma i niewiele wskazuje na to, że się pojawi. Rosną za to obawy: o pracę, spłatę kredytu na mieszkanie, edukację dzieci, utrzymanie dotychczasowego poziomu życia (bo na poprawę nie ma już chyba co liczyć). Tymczasem Tusk, zamiast uspokajać obawy własnego elektoratu, w oszałamiającym tempie zsuwa się w odmęty politycznego szaleństwa.

Popłoch w korporacjach

Czy wy też widzicie w ciągu ostatnich kilku miesięcy potężną ilość zwolnień i redukcji kosztów w korpo? Nawet bardzo dobrzy ludzie wypadają, »bo tak«. Nigdy nie widziałem takiej kumulacji zwolnień jak w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a ostatnie lata wyglądały nieciekawie

– pyta na jednym z portali społecznościowych pracownik korporacji.

