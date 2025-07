Nabór dla startupów. Cenne nagrody i pieniądze

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór dla młodych firm z branży MedTech i FinTech w ramach programu „Startups Are Us”, który jest finansowany z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG), podała Agencja. Wnioski będzie można składać od 16 lipca do 20 sierpnia br.

Nabór skierowany jest do młodych firm, które mają pomysł na nowoczesne rozwiązania i chcą wprowadzić je na rynek. Konkurs jest otwarty dla zespołów na różnych etapach rozwoju - od prototypów, przez MVP, aż po rozwijające się firmy.

Na to mogą liczyć startupy

Wyselekcjonowane startupy mogą liczyć na pomoc w postaci sfinansowania programu szkoleniowego realizowanego w Polsce oraz misji wyjazdowych do wybranych krajów, podano.

W ramach programu ‘Startups Are Us’ otwieramy nowe możliwości dla startupów tworzących nowoczesne rozwiązania dla medycyny i sektora finansowego. Nasze doświadczenia pokazują, że formuła tego konkursu działa: z sukcesem zorganizowaliśmy wyjazdy dla startupów GreenTech do Hiszpanii, Kanady i na Tajwan oraz dla EdTech do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy tych misji wracają z kontaktami biznesowymi, zaproszeniami do programów akceleracyjnych i szansami na komercjalizację swoich produktów za granicą - powiedział Michał Sękowski z PARP, cytowany w komunikacie.

Branże MedTech i FinTech

„Branże MedTech i FinTech to dziś jedne z najszybciej rozwijających się sektorów, które realnie wpływają na poprawę jakości naszego życia i transformację gospodarki. Chcemy wesprzeć startupy właśnie z tych obszarów, ponieważ widzimy ich ogromny potencjał innowacyjny, skalowalność oraz zdolność do komercjalizacji rozwiązań zarówno w kraju, jak i za granicą. To inwestycja w zdrowie, bezpieczeństwo finansowe i nowoczesność polskiej gospodarki” - dodał Małgorzata Brodzicka z PARP.

Kto może się zgłosić

Do naboru mogą zgłaszać się startupy, które opracowały innowacyjne rozwiązanie technologiczne w obszarze ochrony zdrowia (np. sprzęt diagnostyczny, narzędzia chirurgiczne, urządzenia do obrazowania, implanty, systemy informatyczne dla szpitali, rozwiązania z zakresu diagnostyki in vitro) lub w zakresie usług finansowych czy ubezpieczeniowych (np. systemy płatności cyfrowych, platformy pożyczkowe, robo-doradztwo, blockchain w finansach, insurtech, zarządzanie ryzykiem).

Warunki

Jednym z warunków jest przedstawienie wstępnie opracowanego modelu biznesowego uwzględniającego ekspansję na rynki zagraniczne. Jego zakres musi obejmować – w zależności od wybranego naboru – technologie i urządzenia wykorzystywane w opiece zdrowotnej do diagnozy, opieki nad pacjentem, leczenia i poprawy zdrowia (branża MedTech) lub technologie informacyjne tworzone dla potrzeb świadczenia lub korzystania z usług finansowych (branża FinTech).

Do konkursu mogą zgłaszać się startupy, które prowadzą działalność na terenie Polski minimum rok i nie dłużej niż 5 lat, zaznaczono.

Nie tylko pieniądze

PARP wskazała, że programy realizowane dla startupów mają formę wyjazdowych misji zagranicznych, powiązanych z komponentem edukacyjnym realizowanym w kraju.

To otrzymają startupy

Podczas misji wyselekcjonowane w konkurencyjnej procedurze startupy będą uczestniczyły w wydarzeniach, spotkaniach z potencjalnymi inwestorami, odbiorcami przygotowanych przez nich rozwiązań, a także podmiotami wspierającymi ekspansję na rynki zagraniczne. Uczestnicy mają okazję zaprezentować swoje pomysły przed inwestorami, mentorami oraz ekspertami z branży, a także zdobyć cenne nagrody, w tym wsparcie finansowe, dostęp do sieci kontaktów oraz możliwość współpracy z doświadczonymi partnerami biznesowymi.

