Horała: CPK to nowy system komunikacyjny Polski

CPK to nie tylko duże, międzynarodowe lotnisko, ale przede wszystkim nowy system komunikacyjny Polski - ocenił wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. W poniedziałek podpisano umowę na studium wykonalności dla budowy linii Kolei Dużych Prędkości CPK-Płock-Włocławek.

Podpisana w Płocku umowa, której wartość według CPK to ok. 40 mln zł, dotyczy trasy o długości ok. 122 km, będącej częścią tzw. CMK-Północ, czyli przedłużenia Centralnej Magistrali Kolejowej w kierunku Trójmiasta.

Umowę na studium wykonalności dla budowy linii Kolei Dużych Prędkości CPK-Płock-Włocławek spółka CPK - Centralny Port Komunikacyjny zawarła z wybranym w przetargu konsorcjum firm IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo, BBF i Arcadis.

„CPK to nie tylko duże międzynarodowe lotnisko, ale przede wszystkim nowy system komunikacyjny kraju, w wyniku budowy którego wielu Polaków zyska pierwszorzędny, ze światowej ekstraklasy, dostęp do systemu komunikacyjnego, dostęp, którego teraz są pozbawieni” - powiedział podczas podpisania umowy wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Jak zapowiedział, efektem budowy linii Kolei Dużych Prędkości CPK-Płock–Włocławek będzie m.in. kilkanaście połączeń dziennie pociągami z Płocka do Warszawy, a czas przejazdu na tej trasie wyniesie 45 minut - obecnie to prawie 3 godziny połączeniem przez Kutno, natomiast w przypadku połączenia z Włocławka do stolicy będzie to 1 godzina i 5 minut - teraz to co najmniej 2 godziny.

„Płock i Włocławek to właśnie miasta, dla których realizacja CPK będzie prawdziwym przełomem” - podkreślił Horała. Zaznaczył, że dzięki realizacji tej inwestycji będzie można też szybciej dotrzeć z Płocka i Włocławka do Gdyni, a czas przejazdu skrócony zostanie odpowiednio do 1 godziny 40 minut i 1 godziny 20 minut. „To pokazuje skalę zmiany, którą przyniesie CPK” - dodał odpowiedzialny za ten projekt wiceminister infrastruktury.

Horała zwrócił uwagę, że przeciwdziałając wykluczeniu transportowemu CPK ułatwi dostęp nie tylko do usług komunikacyjnych, ale co za tym idzie, także do „wszelkiego rodzaju dóbr i usług, do ochrony zdrowia, dóbr kultury, do pracy, bo do tego wszystkiego czasem trzeba dojechać”.

Podpisanie umowy na studium wykonalności dla budowy linii Kolei Dużych Prędkości CPK-Płock-Włocławek, jak oceniła pochodząca właśnie z Włocławka wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka, świadczy o tym, iż rozwój infrastruktury kolejowej to jeden z priorytetów obecnego rządu.

„Te wszystkie działania skupione wokół CPK, ale także takie, jak program Kolej Plus, pokazują, że jako rząd chcemy walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. W przeciwieństwie do tego, co działo się przed laty, nie likwidujemy połączeń, tylko przywracamy je lub budujemy nowe” - stwierdziła Gembicka.

Dodała jednocześnie, iż rozwój sieci połączeń transportowych ma ogromne znaczenie m.in. dla mieszkańców obszarów wiejskich, małych miasteczek, czy średnich miast, jak np. Włocławek.

Jak zapowiada spółka CPK, w ciągu najbliższych miesięcy w gminach między węzłem CPK, a Płockiem i Włocławkiem ma odbyć się do 150 spotkań konsultacyjnych z samorządowcami, mieszkańcami i partnerami branżowymi. Według harmonogramów, pierwsze roboty budowlane na tym odcinku mają ruszyć w 2024 r., natomiast cały odcinek dużych prędkości powinien zostać uruchomiony przed końcem 2029 r.

CPK podkreśla, że program Kolejowy CPK #KolejNaPolske zakłada budowę na terenie woj. mazowieckiego 344 km nowych linii kolejowych przez tę spółkę oraz modernizację 654 km linii istniejących przez PKP Polskie Linie Kolejowe, natomiast w woj. kujawsko-pomorskim będzie to odpowiednio: 168 km linii nowych i 233 km do przebudowy.

Dotychczas spółka CPK opracowywała studia wykonalności STEŚ dla 9 kolejowych inwestycji w różnych częściach Polski. Po podpisaniu 10. umowy na odcinek CPK-Płock-Włocławek łączna długości linii objętych pracami przygotowawczymi wynosi już prawie 1,3 tys. km.

„Linia kolejowa od węzła CPK przez Płock i Włocławek, dla której rozpoczynamy właśnie prace nad studium wykonalności STEŚ, została w grudniu ubiegłego roku wpisana do projektu aktualizacji sieci TEN-T, czyli na listę priorytetowych inwestycji UE. To bardzo dobra wiadomość, która otwiera przed spółką CPK możliwość skutecznego wnioskowania o kolejne środki unijne” - podkreślił Radosław Kantak, członek zarządu CPK ds. inwestycji kolejowych, cytowany w komunikacie spółki.

CPK - Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. Do 2027 r. w ramach tego projektu na ok. 3 tys. ha ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów w ciągu roku. Przygotowywana jest też budowa 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów kraju do Warszawy i lotniska CPK - w sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 1,8 tys. km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r.

Czytaj też: ZUS: Kolejne firmy zwolnione z obowiązku opłacania składek

PAP/kp