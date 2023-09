Polskie Porty Lotnicze dołączyły do Grupy CPK

Pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała wniósł akcje spółki Polskie Porty Lotnicze (PPL) do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Proces przekształceń w PPL został zakończony - poinformowała w piątek Grupa Kapitałowa CPK.

1 kwietnia br. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” przekształciło się w jednoosobową spółkę akcyjną i zmieniło nazwę na Polskie Porty Lotnicze S.A. Miało to to związek z wejściem w życie 2 października 2022 r. ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, która rozpoczęła proces przekształcenia PPL w spółkę akcyjną Polskie Porty Lotnicze, a następnie przyłączenia jej do Grupy Kapitałowej CPK.

„Pełnomocnik rządu ds. CPK wniósł akcje spółki Polskie Porty Lotnicze (PPL) do Centralnego Portu Komunikacyjnego. W ten sposób spółka PPL dołączyła do Grupy Kapitałowej CPK skupiającej główne aktywa i procesy inwestycyjne dla infrastruktury lotniskowej w Polsce” - poinformował w piątkowym komunikacie Konrad Majszyk, rzecznik CPK.

Jak dodał, proces przekształceń w PPL został zakończony.

Grupa CPK - jak zaznaczono - będzie odpowiedzialna za koordynację i pozyskiwanie finansowania dla zadań inwestycyjnych związanych z budową nowego lotniska przesiadkowego.

„Włączenie PPL do CPK przyniesie liczne pozytywne rezultaty. Po pierwsze, w ten sposób powstała silna grupa kapitałowa, która zarządza najważniejszymi państwowymi aktywami lotniskowymi. Po drugie, dzięki dokonanej konsolidacji Grupa Kapitałowa CPK będzie dominowała w naszym regionie Europy. Po trzecie, ten ruch usprawni budowę infrastruktury CPK, która zapewni kontynuację funkcji Lotniska Chopina w nowym miejscu, w lepszym standardzie i gwarantując zwiększenie liczby miejsc pracy” - powiedział Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej i pełnomocnik rządu ds. CPK. „Przejęcie kontroli nad PPL zapewnia spójny rozwój polskiego sektora lotniczego. Dzięki niemu jesteśmy w stanie lepiej zintegrować działalność inwestycyjną i cele programu CPK, przygotować się do przeniesienia ruchu cywilnego i sprawdzić technologie, które zostaną następie zastosowane na nowym lotnisku” – powiedział Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Wniesienie przez pełnomocnika rządu ds. CPK akcji spółki PPL S.A. do spółki CPK jest ostatnim etapem realizacji założeń ustawy.

PPL to największy w Polsce podmiot zajmujący się zarządzaniem portami lotniczymi. Jest właścicielem i zarządcą m.in. Lotniska Chopina w Warszawie oraz portów lotniczych w Zielonej Górze i Radomiu. Posiada też udziały w większości portów regionalnych w Polsce.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy. Pierwszy etap lotniska, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów, ma zostać uruchomiony w 2028 r. Plan Generalny CPK zakłada, że następnie port będzie w sposób modułowy rozbudowywany.

Jak wynika z prognoz Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA), w 2060 r. lotnisko może obsługiwać do 65 mln pasażerów.

Spółka CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa.

PAP/rb