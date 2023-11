Spółka taborowa CPK kupi ponad 100 pociągów

Spółka taborowa CPK kupi ponad 100 elektrycznych pociągów m.in. do przewozu pasażerów na pierwszej linii Kolei Dużych Prędkości Warszawa – CPK – Łódź - poinformował wiceminister funduszy Marcin Horała. Inwestycje na nowe składy w latach 2024-2030 mają wynieść ok. 8,7 mld zł - podano.

Jak poinformował na czwartkowej konferencji prasowej wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała, zatwierdzona „Koncepcja zapewnienia taboru pasażerskiego w związku z realizacją programu CPK” przewiduje powołanie przez CPK spółki zależnej, której głównym zadaniem będzie zakup i zarządzanie taborem, niezbędnym do obsługi projektowanych linii Kolei Dużych Prędkości (KDP).

Oznacza to, że spółka taborowa CPK zakupi ponad 100 elektrycznych składów zespolonych, które będą następnie wynajmowane przewoźnikom w ramach tzw. poolu taborowego - powiedział Horała.

Zgodnie z przyjętą przez rząd pod koniec października uchwałą, nowy tabor będzie zgodny z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności (TSI) i będzie spełniał wymogi techniczne dotyczące m.in. osiągania prędkości do 250 km/h, dwóch systemów zasilania, systemu informacji pasażerskiej uwzględniającego dane lotniskowe.

Horała zapowiedział, że według szacunków pierwszy zakup będzie dotyczył 100 zestawów trakcyjnych, a następnie, kiedy budowany przez CPK system Kolei Dużych Prędkości zacznie funkcjonować, docelowo może to być do 200 zestawów.

Bardzo nam zależy, żeby był to tabor w maksymalnym stopniu budowany w Polsce, żeby również polskie firmy przy okazji tego zamówienia mogły zdobywać nowe (…) możliwości techniczne, które później umożliwią im konkurowanie w tym sektorze taboru kolei dużych prędkości na całym świecie - powiedział Marcin Horała.

Jak dodał, w ramach CPK będzie przetarg na dostarczanie przewozów razem z leasingiem odpowiedniego taboru.

Jak poinformowała spółka CPK, zgodnie z harmonogramem priorytetem będzie zakup taboru przeznaczonego do przewozu pasażerów na pierwszej linii KDP w Polsce Warszawa – CPK – Łódź, która zostanie uruchomiana wraz z rozpoczęciem działalności komercyjnej lotniska CPK.

Dodano, że na podstawie uchwały spółka CPK będzie mogła powołać tzw. pool taborowy.

Jest to rozwiązanie, które sprawdza się na wielu rynkach kolejowych Europy Zachodniej. Operatorzy działający w tym modelu wykorzystują pociągi zakupione od producentów w dużej liczbie, które następnie wynajmują przewoźnikom w trybie przetargowym w ramach wieloletnich umów. Np. w Wielkiej Brytanii w 2019 r. 87 proc. taboru wykorzystywanego przez przewoźników należało do trzech tego typu firm - podała spółka.

Dodano, że powołana przez CPK spółka taborowa będzie mogła pozyskiwać inwestorów mniejszościowych - prywatnych lub publicznych. Będzie ona finansowana instrumentami dłużnymi, np. przez banki, fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne.

Według danych spółki, szacunkowe nakłady inwestycyjne na nowe pojazdy szynowe w latach 2024-2030 wyniosą 8,7 mld zł (według cen z I półrocza 2023 r.), a w perspektywie do 2035 r. - łącznie 16-20 mld zł.

Przed powołaniem spółki taborowej, CPK planuje przeprowadzić dalsze analizy dotyczące „cech funkcjonalnych taboru”, a także „konsultacje m.in. z przewoźnikami kolejowymi i z organizacjami reprezentującymi osoby niepełnosprawne w celu maksymalnego uwzględnienia ich potrzeb” - podała spółka.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy. Pierwszy etap lotniska, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów, ma zostać uruchomiony w 2028 r. Plan Generalny CPK zakłada, że następnie port będzie w sposób modułowy rozbudowywany.

Spółka CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa.

