Rusza budowa tunelu dalekobieżnego CPK w Łodzi

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała drugi z trzech kontraktów na roboty budowlane dla swojego najbardziej zaawansowanego projektu kolejowego. Ponad 4-kilometrowy tunel Kolei Dużych Prędkości w Łodzi to kluczowy elementem „igreka”, czyli trasy, która połączy Warszawę z Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem. CPK planuje zakończenie budowy tunelu jednocześnie z uruchomieniem pierwszego etapu lotniska CPK.

Budowa tunelu dalekobieżnego CPK w Łodzi została podzielona na trzy części. W ramach pierwszej od września tego roku trwają prace przy wzmocnieniu fundamentów Łódzkiego Domu Kultury (ŁDK). Tę inwestycję realizuje firma Keller Polska. To bezpośrednio pod ŁDK – po zachodniej stronie dworca Łódź Fabryczna – będzie rozpoczynał się tunel KDP.

Dzisiaj spółka CPK podpisała umowę na etap drugi, czyli budowę komór dla tarczy zmechanizowanej TBM do drążenia tuneli: startowej (na Retkini) i odbiorczej (w sąsiedztwie ŁDK). Kontrakt został zawarty z firmą Budimex, a jego wartość to prawie 147 mln zł. Trzecim etapem inwestycji będzie samo drążenie tunelu kolejowego CPK.

„Nasi poprzednicy w 2011 r. podjęli fatalną decyzję, że przygotowania do budowy szybkiej linii łączącej Warszawę, Łódź i Sieradz z Wrocławiem i Poznaniem zostały zawieszone. Tego czasu nikt już mieszkańcom nie odda. To właśnie dlatego dopiero dzisiaj – dzięki inwestycjom CPK – rusza budowa kolejowego „igreka”. Umowa dotycząca tunelu dalekobieżnego w Lodzi, którą dziś podpisujemy, to historyczna chwila dla Łodzi. Rusza budowa tunelu, który Łódź i lotnisko CPK w projektowany system Kolei Dużych Prędkości” – mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Projektowana na południowo-zachodnim końcu tunelu komora Retkinia będzie pełniła funkcję szybu startowego dla TBM, czyli maszyny drążącej tunel. Docelowo będzie obiektem technicznym, który pomieści m.in. miejsce do ewakuacji, pomieszczenia techniczne i ewakuacyjne klatki schodowe. Natomiast Fabryczna będzie szybem demontażowym dla tarczy TBM i komorą rozjazdową.

„CPK to nie tylko projektowane lotnisko, ale też bardzo potrzebne w Polsce nowe linie kolejowe. W zaawansowanym projektowaniu jest już ok. 450 km linii, w tym kolejowe odcinki między Warszawą i Łodzią oraz Łodzią i Wrocławiem. Dzisiaj idziemy o krok dalej i podpisujemy umowę na roboty budowlane. Tunel dalekobieżny w Łodzi to nasza najbardziej zaawansowana pod względem przygotowań inwestycja kolejowa” – mówi Radosław Kantak, członek zarządu CPK ds. inwestycji kolejowych.

Do zadań wykonawcy będzie należało opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie komory startowej i odbiorczej (nazywane od swojej lokalizacji odpowiednio: Retkinia i Fabryczna). W zakres umowy wchodzi także m.in. zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu i prace odtworzeniowe. Czas na wybudowanie komory Retkinia to 10 miesięcy, a dla komory Fabryczna ok. 13 miesięcy.

„Budowa komór startowych dla maszyn TBM jest odpowiedzialnym zadaniem budowlanym, wymagającym zaangażowania odpowiedniego zaplecza inżynieryjno – technicznego wraz z utrzymaniem najwyższych standardów technicznych wykonania i kontroli tych prac będących początkiem ogromnego przedsięwzięcia. To kolejne zadanie związane z projektem CPK realizowane przez Naszą firmę. Jednym z nich była budowa obiektu inżynieryjnego M03 w którym usytuowane są 2 tory KDP. Powyższe wykonano w ramach przebudowy Stacji Warszawy Zachodnia” – mówi Maciej Olek, członek zarządu Budimeksu.

Tunel będzie przeznaczony dla pociągów dalekobieżnych, w tym przede wszystkim dla KDP. Na terenie Łodzi szybkie pociągi będą zatrzymywać się na dworcu Łódź Fabryczna. Wyjście tunelu na powierzchnię przewidziane jest na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej, w okolicach osiedla Retkinia i istniejącej linii kolejowej nr 14. Dalej trasa poprowadzi na zachód – w stronę Sieradza, za którym będzie rozwidlenie w kierunku Poznania i Wrocławia.

Kolejowa inwestycja CPK w Łodzi jest częścią korytarza Morze Północne - Bałtyk w ramach sieci bazowej TEN-T, czyli jest elementem transeuropejskiego szlaku komunikacyjnego.

PAP/kp