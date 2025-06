PORR wykona dla CPK kluczowy tunel

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała w piątek kontrakt na budowę tunelu Kolei Dużych Prędkości pod Łodzią; jego wartość to ok. 2,2 mld złotych brutto. Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum budowlane PORR.

Chodzi o budowę tunelu dla pociągów dalekobieżnych od komory „Retkinia” do komory „Fabryczna” wraz z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania tunelu, komór i linii kolejowej.

Jak poinformowano na konferencji prasowej, inwestycja jest kluczowym fragmentem, linii kolejowej nr 85, czyli kolejowego „Y”, która do 2032 roku połączy Warszawę i Lotnisko CPK z Łodzią, a w 2035 roku umożliwi uruchomienie najszybszych połączeń Kolei Dużych Prędkości do Wrocławia i Poznania. Dodatkowo będzie elementem transeuropejskiego Szlaku Morze Północne - Morze Batyckie, czyli korytarza wyznaczonego przez Unię Europejską w ramach sieci komunikacyjnej TEN-T.

Cztery lata na tunel o długości 4,6 km

Kontrakt obejmuje budowę tunelu Kolei Dużych Prędkości o długości 4,6 km i średnicy 14 metrów; zrealizuje go firma budowlana PORR. Ma na to 4 lata. Wartość kontraktu to ok. 2,2 mld złotych brutto. Będzie to najdłuższy i o największej średnicy tunelowy obiekt kolejowy wydrążony tarczą zmechanizowaną TBM. Pociągi pojadą na głębokości od 25 do 35 metrów pod centrum miasta.

Budowa tunelu ruszy jeszcze w tym roku. W pierwszym etapie wykonawca zajmie się przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz zorganizowaniem zaplecza dla maszyny drążącej. Prace rozpoczną się w komorze startowej „Retkinia” w kierunku komory wydobywczej „Fabryczna”, a samo drążenie rozpocznie się w IV kwartale 2026 r.

Tunel CPK w Łodzi to druga tego typu inwestycja w mieście

Tunel CPK w Łodzi to druga tego typu inwestycja w mieście. W odróżnieniu od tunelu średnicowego, który buduje PKP PLK, będzie przeznaczony głównie dla pociągów dalekobieżnych, przede wszystkim KDP. Na terenie miasta szybkie pociągi będą zatrzymywać się na dworcu Łódź Fabryczna.

W celu zminimalizowania wpływu robót tunelowych na istniejącą zabudowę miejską przewidziano wykonanie wzmocnień geotechnicznych, które zniwelują potencjalne osiadanie gruntu oraz zabezpieczenia strukturalne dla zwiększenia stabilności budynków. Ponadto budynki na trasie tunelu zostaną objęte systemem monitoringu geodezyjnego. Obecnie rzeczoznawcy budowlani wykonają kompletną dokumentację aktualnego stanu technicznego budynków na trasie tunelu, obejmującą min. sprawdzenie nośności, stateczności i bezpieczeństwa konstrukcji.

„Dzisiejszy dzień to dowód na to, że projekt CPK przechodzi z fazy projektowej do realizacyjnej. Inwestycję realizujemy zgodnie z harmonogramem. Jestem przekonany że za 4 lata ten tunel będzie gotowy do oddania” - powiedział przy okazji podpisania kontraktu pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

Jak podkreślił wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, budowa tunelu przełoży się na czas podróży między Warszawą a Sieradzem, Wrocławiem i Poznaniem. „Za tą inwestycją stoją twarde liczby, które stanowią dla niej uzasadnienie ekonomiczne i ruchowe. Budowa CPK w Łodzi jest ściśle skoordynowana z trwającą realizacją tunelu aglomeracyjnego przez PKP PLK, który usprawni przejazd między dzielnicami Łodzi” - powiedział Malepszak.

Z kolei prezes CPK Filip Czernicki zauważył, że tunel KDP pod Łodzią, podobnie jak cała infrastruktura CPK, spełnia standardy dual-use, czyli podwójnego zastosowania cywilnego i wojskowego. „Linie KDP, Lotnisko CPK oraz powstający wokół niego system drogowy budowane są według standardów bezpieczeństwa wyznaczanych przez polski rząd i Unię Europejską. Powstający CPK będzie istotnym elementem systemu odporności Polski w sytuacjach kryzysowych” - podkreślił Czernicki.

Wykonawca: zadanie o niespotykanej skali i złożoności

Według prezesa PORR Piotra Kledzika, budowa tunelu to zadanie „o wyjątkowej, niespotykanej dotychczas na polskim rynku skali i złożoności technicznej”. „Nasz zespół to doświadczeni inżynierowie, którzy nie tylko znają najnowocześniejsze technologie, ale potrafią je skutecznie wdrażać w warunkach nie tylko gęstej miejskiej zabudowy, ale i geologicznie trudnych. A z takimi właśnie wyzwaniami będziemy mieć do czynienia przy tej realizacji” - podkreślił Kledzik.

„Jako PORR mamy za sobą dziesiątki kilometrów tuneli zrealizowanych w całej Europie. Należą do nich między innymi najdłuższy mierzący ok. 2300 metrów, pozamiejski tunel drążony w skale zlokalizowany na Dolnym Śląsku oraz tunel pod Świną w Świnoujściu” - dodał członek zarządu PORR Krzysztof Laskowski.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa Lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

PAP, sek

