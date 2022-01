Gdzie powstał Omikron? Naukowcy z Chin zaskakują!

Analiza mutacji wariantu Omikron wskazuje, że wyewoluował on tak, aby sprawnie atakować komórki myszy i prawdopodobnie powstał właśnie w organizmach tych gryzoni. Wskazuje to na potencjalne zagrożenie ze strony dzikich zwierząt, szczególnie gryzoni - informują badacze z trzech chińskich ośrodków naukowych.

Omikron (B.1.1.529) to piąty grożący człowiekowi wariant SARS-CoV2, uznany przez Światową Organizację Zdrowia. Z powodu jego szybkiego rozprzestrzeniania się i przejęcia dominującej pozycji w wielu krajach naukowcy starają się poznać jego pochodzenie. Ustalono już, że wywodzi się on ze szczepu krążącego w ludzkiej populacji w połowie 2020 roku. Nie znaleziono jednak ogniwa pośredniego. Jedna z teorii głosi, że wirus wyewoluował w organizmach zwierzęcych.

Na takie właśnie pochodzenie, od myszy, wskazują - ich zdaniem - mutacje obecne w białku kolca wirusa obecne w kluczowych dla jego działania miejscach.

„Profil tych mutacji wskazuje, że wirus przystosował się do zakażania komórek myszy. Co więcej, czasowe drzewo filogenetyczne wskazuje, że Omikron oraz linia Gamma prawdopodobnie krążyły w środowisku w 2020 roku, co wspiera hipotezę, że Omikron mógł wyewoluować w zwierzętach. Uważamy, że koronawirus powoli kumulował mutacje w organizmach myszy, zanim przeskoczył na ludzi” - mówi prof. Jianguo Xu, autor publikacji, która ukazała się w piśmie „Journal of Biosafety and Biosecurity”.