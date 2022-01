Paraliż w Turcji i Grecji! Śnieżyca zaatakuje kolejny kraj

Paraliżująca Turcję oraz Grecję burza śnieżna Elpis dotrze do Jerozolimy w środę - poinformował powołujący się na Izraelską Służbę Meteorologiczną (IMS) portal Times of Israel. Tureckie władze wydały w środę ostrzeżenie dla 33 miast, w Atenach natomiast z powodu silnych opadów śniegu środę ogłoszono dniem wolnym.

Izraelscy meteorolodzy przewidują opady śniegu sięgające w Jerozolimie do 20 cm, władze wezwały mieszkańców miasta do unikania korzystania z dróg oraz ogłosiły zamknięcie szkół. Postawione w stan gotowości zostały także buldożery przeznaczone do spychania zasp śniegu.

Zdaniem IMS temperatura w Izraelu przez kilka dni utrzymywać się będzie na poziomie poniżej zera. Silne opady oczekiwane są na północy i w centrum Izraela.

Tureccy eksperci przewidują, że opady śniegu w tym kraju utrzymywać się będą przez kolejnych kilka dni. W środę wydano specjalne ostrzeżenia dla 33 miast, w tym dla Stambułu, w którym sytuacja zaczęła się jednak poprawiać - podał w środę dziennik „Daily Sabah”. Śnieżyca spowodowała w Turcji zamknięcie dróg na obszarze całego kraju. Turecka Służba Meteorologiczna (TSMS) ostrzegła przed zagrożeniem lawinowym w regionie Morza Czarnego i wschodniej Anatolii.

W środę w uderzonych przez śnieżycę Atenach komunikacja miejska rozpoczęła pracę później niż zakładano. Operator transportu miejskiego OASA poinformował, że ruch na ulicach miast powinien wrócić do normy w ciągu kilku najbliższych dni. Środę ustanowiono w Atenach dniem wolnym w związku z panującymi w mieście złymi warunkami atmosferycznymi - poinformował w środę grecki dziennik „Kathimerini”.

PAP/kp