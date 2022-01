Wołowina może zdrożeć o połowę, drób o 25 proc.

Spółka eksportowa Gazpromu informuje o sprzedaży 115,3 mld m sześc. gazu krajom spoza Wspólnoty Niepodległych Państw w pierwszej połowie 2021 roku. To wzrost rok do roku o 23,2 procent, czyli 21,7 mld m sześc. Czy mamy rekord? To zależy – pisze Wojciech Jakóbik na portalu biznesalert.pl