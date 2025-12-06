Brukselskie plany uderzą w floty firmowe?

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja „Droga do zeroemisyjności: nakaz czy drogowskaz?”, zorganizowana wspólnie przez Związek Polskiego Leasingu, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Branża leasingowa, wynajmu i motoryzacji ostrzegała przed drastycznymi skutkami planowanej inicjatywy Komisji Europejskiej o dekarbonizacji flot korporacyjnych.

W dwóch panelach dyskusyjnych przedstawiciele rządu, europosłowie oraz liderzy organizacji branżowych omawiali skutki planowanej inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczącej dekarbonizacji flot korporacyjnych oraz możliwe kierunki kształtowania nowych regulacji.

Dekarbonizacja flot – realny plan czy nadmierne obciążenie?

Panel „Dekarbonizacja flot – realny plan czy nadmierne obciążenie?” poświęcony był konsekwencjom projektowanych rozwiązań dla polskich przedsiębiorców, w tym małych i średnich firm oraz jednoosobowych działalności gospodarczych. Monika Constant, prezes Związku Polskiego Leasingu, zwróciła uwagę, że problem nie dotyczy wyłącznie wielkich korporacji.

„To pomysł, który ma zrewolucjonizować ideę posługiwania się samochodami służbowymi. Tu mówimy także o flotach małych firm, a nawet JDG. One wszystkie miałyby stać się elektryczne. Jesteśmy za elektromobilnością, ale chcemy rozmawiać jak dojść do tego celu, jakie mogą być realne działania, które nas wesprą, a przede wszystkim naszych klientów” – oceniła Monika Constant.

Tomasz Arabik, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Efektywności Energetycznej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, przypomniał: „Stanowisko rządu zostało przedstawione w kwietniu – wyraźnie zaznaczyliśmy, że konieczna jest elastyczność we wprowadzaniu tych rozwiązań. Te cele powinny być dobrowolne, a państwa członkowskie powinny dostosować narzędzia, by te cele zrealizować. I w tej sprawie regulacje unijne już istnieją, nie ma potrzeby ich dublować.”

Na konieczność zastąpienia nakazów systemem zachęt zwrócił uwagę Stanisław Bukowiec, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury: „Kwestia dekarbonizacji jest istotna, ale nie możemy się zgodzić na kwestię narzucenia obowiązków przez KE. Będziemy się sprzeciwiać wprowadzeniu kwot dla poszczególnych sektorów transportu. Narzucanie pewnych ram jest kontr skuteczne – bardziej powinien to być system zachęt.”

Konrad Wojnarowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, podkreślił, że cele klimatyczne muszą uwzględniać realia prowadzenia biznesu: „Sam cel dekarbonizacyjny należy popierać, ale tego rozwiązania KE już nie. Cele muszą być realne i mierzalne, czyli muszą uwzględniać kwestię interesów firm. Trzeba brać pod uwagę uwarunkowania – system zachęt a nie nakazów. I dotyczy to całej polityki energetyczno-klimatycznej.”

Paweł Piórkowski, członek zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, ocenił sytuację z perspektywy branży wynajmu i leasingu pojazdów: „Bardzo mnie cieszy to jasne i spójne stanowisko ministerstw w tej sprawie. Jesteśmy otwarci na dialog. Widzimy wiele korzyści w samochodach zeroemisyjnych, ale widzimy też te wszystkie bariery w rozwoju tej gałęzi transportu.”

Green Corporate Vehicles: w którą stronę skręci legislacja?

Drugi panel – „Przegląd celów ograniczenia emisji CO₂ w UE, a inicjatywa Green Corporate Vehicles: w którą stronę skręci legislacja?” – skupił się na procesie legislacyjnym w Unii Europejskiej i roli polskich europosłów.

Marcin Balicki, przewodniczący Rady Związku Polskiego Leasingu, zwrócił uwagę na kluczowe bariery ekonomiczne i infrastrukturalne: „To, czego nam brakuje to dyskusja, jak przyspieszyć ten wzrost udziału zeroemisyjnych samochodów. Te nowe regulacje nie rozwiązują tego problemu. Problemami są ekonomia – dzisiaj produkujemy za mało aut elektrycznych w Europie, żeby były one tanie. Po drugie, ich funkcjonalność nie przekonuje użytkowników. Brakuje nam wolnych ładowarek w dużych miejscach pracy, dużych skupiskach ludności. Po trzecie, ryzyko tego, że wartość samochodu będzie szybko spadać jest ogromne i utrudnia finansowanie.”

Robert Antczak, prezes Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów zwracał uwagę: „Koszty muszą być porównywalne z autem spalinowym. O ile zgadzamy się z Komisją Europejską co do samych kierunków dekarbonizacji, czujemy też swoją rolę jako branża w tym, jak już dzisiaj dużo inwestujemy w tą dekarbonizację.”

Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, przypomniał, że obecne cele klimatyczne były przyjmowane w zupełnie innych realiach: „W momencie, kiedy była podejmowana ta decyzja, kiedy ten cel klimatyczny był wyznaczony, była zupełnie inna rzeczywistość geopolityczna. Co nam się zdarzyło w międzyczasie jako branży? Po pierwsze COVID i zerwanie łańcuchów dostaw. Potem wojna w Ukrainie, czyli szalejące ceny surowców. I zdarzyła nam się jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czyli to, że Prezydent Donald Trump zdecydował, by, zamiast wspierać pojazdy zeroemisyjne robić „drill, baby, drill”.”

Eurodeputowana Anna Bryłka akcentowała: „Być może tak wczesna debata wpłynie na kształt legislacji, która jest jeszcze przed formalnym zgłoszeniem. Dużo trudniej jest wpływać na wycofanie już istniejących przepisów. Gdyby to weszło w takim kształcie, oznacza to faktycznie zakaz kupowania przez firmy samochodów spalinowych. Bo to oznacza poszerzona definicja floty zaproponowana przez KE. Zmiana tego, co wyjdzie z KE jest bardzo, bardzo trudna.”

Materiały prasowe

