Tankowanie jeszcze niezbyt tanie

Po ostatnich obniżkach, w nadchodzącym tygodniu może mieć miejsce umiarkowane odbicie cen paliw na stacjach - prognozują analitycy portalu e-petrol. pl. Ich zdaniem litr benzyny 98 może kosztować 6,56–6,68 zł, benzyny 95 między 5,77 a 5,89 zł, a oleju napędowego 6,13–6,25 zł.

Prognozy na okres 8–14 grudnia br. „sugerują potencjalne, umiarkowane odbicie cen detalicznych na stacjach” - stwierdzają analitycy portalu. Jak podali, przewidywany przedział cen benzyny 98 to 6,56–6,68 zł za litr. Benzyna 95 może kosztować w granicach 5,77–5,89 zł za litr, natomiast olej napędowy 6,13–6,25 zł; cena autogazu ma pozostać „relatywnie stabilna”, na poziomie 2,61–2,69 zł za litr.

Spadki cen paliw w hurcie i świąteczne promocje

Analitycy zwrócili uwagę, że hurtowe ceny paliw w ostatnim tygodniu wykazały „zauważalne” spadki: benzyna 98 potaniała o 59 zł za m sześc., benzyna 95 o 66 zł, olej napędowy o 62 zł, a olej opałowy o 65 zł.

„Obecne stawki kształtują się na poziomie 4868 zł za m sześc. dla Pb98, 4375 zł za m sześc. Pb95. Z kolei 4671 zł płaci się za metr sześc. ON oraz 3193 zł za m sześc. oleju opałowego. Zmiany te wskazują na wyraźne odreagowanie rynku po wcześniejszym wzroście” - ocenili analitycy. Ich zdaniem choć obecne obniżki hurtowe są „korzystne”, rynek detaliczny może reagować z pewnym opóźnieniem.

Eksperci portalu wskazali też, że niektóre sieci paliw oferują promocje na okres mikołajkowy, sięgające od 10 do 30 groszy za litr wybranych paliw.

Stabilizacja cen ropy

Początek grudnia na rynku naftowym przyniósł stabilizację cen surowca. „W mijającym tygodniu notowania ropy na giełdzie w Londynie pozostawały w wąskim paśmie cenowym 62-64 dol. (za baryłkę - PAP). Obserwowali też wahania cen surowca. „W piątkowe przedpołudnie baryłka ropy Brent kosztowała ponad 63 dol.” - podali.

W ocenie ekspertów niepewność związana z wynikiem pilotowanego przez Stany Zjednoczone procesu pokojowego, który ma zakończyć konflikt zbrojny pomiędzy Rosją i Ukrainą, nie sprzyja „zdecydowanym działaniom” inwestorów operujących na giełdach naftowych.

„Stąd obserwowana w ostatnich dniach ograniczona zmienność cen ropy naftowej. Perspektywa na szybkie zakończenie wojny, i tym samy ułatwienie dostępu do rosyjskiej ropy, zaczyna się jednak oddalać i przed weekendem notowania surowca zaczynają powoli piąć się w górę” - stwierdzili analitycy. Dodali, że inwestorzy spodziewają się, że na zaplanowanym na przyszły tydzień posiedzeniu amerykańskie władze monetarne zdecydują się na obniżkę stóp procentowych. Zdaniem ekspertów taki ruch będzie impulsem ożywiającym gospodarkę za oceanem i może pozytywnie wpłynąć na popyt na paliwa.

W ich opinii istotne znaczenie dla oceny fundamentów rynku naftowego mogą mieć też najnowsze dane dotyczące wydobycia w ramach OPEC. Analitycy przekazali, że według szacunków agencji Reutera, członkowie tej organizacji w listopadzie zmniejszyli produkcję o 30 tys. baryłek dziennie, co pokazuje, że formalne luzowania limitów wcale nie musi prowadzić do zwiększenia dostaw surowca. „To może wpływać na prognozy dotyczące poziomu nadpodaży oczekiwanej w najbliższych miesiącach” - dodali.

PAP

