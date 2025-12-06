Ile NBP zapłaci za produkcję monet w obiegu? Jest umowa

Mennica Polska, w wykonaniu ramowej umowy z Narodowym Bankiem Polskim, otrzymała roczne zbiorcze zamówienie na produkcję i dostawę w 2026 r. monet powszechnego obiegu, podała spółka. Wartość zamówienia opiewa na łączną kwotę 178,69 mln zł.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

