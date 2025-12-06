Tusk pisze do von der Leyen w sprawie aut. O co prosi?

Premierzy sześciu państw Unii Europejskiej, w tym Polski, zaapelowali w liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o rewizję unijnej polityki dotyczącej aut, ostrzegając, że obecne regulacje osłabiają konkurencyjność europejskiego sektora motoryzacyjnego.

Pod listem podpisali się: premier Polski Donald Tusk, premier Węgier Viktor Orban, premier Słowacji Robert Fico, premier Włoch Giorgia Meloni, premier Czech Petr Fiala i premier Bułgarii Rosen Żelazkow.

W liście, który widziała PAP, podkreślono, że dyskusje podczas ostatniego szczytu UE na temat konkurencyjności, a także debata nad stanowiskiem Rady UE (państw członkowskich) w sprawie rewizji unijnego prawa klimatycznego, ujawniły „konieczność odejścia raz na zawsze od ideologicznego dogmatyzmu, który doprowadził całe sektory produkcji na skraj upadku, przy niewielkich lub prawie żadnych efektach, jeśli chodzi o globalne emisje”.

Nie istnieje jedno cudowne rozwiązanie dla dekarbonizacji

Szefowie rządów wskazali na potrzebę pełnego zastosowania zasady neutralności technologicznej, zaznaczając, że „nie istnieje jedno cudowne rozwiązanie dla dekarbonizacji”.

Ich zdaniem narzucanie jednej technologii ogranicza badania, innowacje i konkurencję, a skutki tych działań szczególnie dotykają europejski przemysł motoryzacyjny, który jak napisano „dramatycznie cierpi z powodu obecnych unijnych regulacji”.

Jak zmieniać normy emisji dwutlenku węgla dla aut

Premierzy wezwali, aby w nadchodzącej rewizji rozporządzenia dotyczącego norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych utrzymać także po 2035 r. rolę hybrydowych pojazdów elektrycznych typu plug-in, technologii ogniw paliwowych, pojazdów elektrycznych z tzw. range extenderami oraz innych przyszłych rozwiązań.

Ich zdaniem rewizja powinna uwzględniać rolę paliw niskoemisyjnych i odnawialnych w dekarbonizacji transportu drogowego, klasyfikując również biopaliwa jako „paliwa neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla”.

W liście zaproponowano także rewizję rozporządzenia dotyczącego norm CO2 dla pojazdów ciężkich, aby ułatwić producentom „osiąganie celów i uniknąć ryzyka kar”.

Premierzy odnieśli się także krytycznie do propozycji Czystego Ładu Przemysłowego w zakresie transportu drogowego.

Jak podkreślili w liście, KE powinna skoncentrować się na promowaniu dobrych praktyk, zachęt podatkowych i programów wsparcia, stosując podejście neutralne technologicznie w przechodzeniu na mobilność nisko- i zeroemisyjną.

„Jesteśmy w punkcie zwrotnym zarówno dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego i przemysłu podzespołów samochodowych, jak i dla europejskich działań na rzecz klimatu. Możemy i musimy skutecznie dążyć do realizacji naszego celu klimatycznego, nie niszcząc jednocześnie naszej konkurencyjności, ponieważ na przemysłowej pustyni nie ma nic zielonego” - napisali w podsumowaniu listu premierzy.

Z Brukseli Łukasz Osiński, z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP), sek

