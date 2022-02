Müller o Polskim Ładzie: to jest czas na wnioski personalne

To jest czas na wnioski personalne związane z wprowadzaniem Polskiego Ładu; lada moment takie informacje zostaną przekazane - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller

Szef PiS Jarosław Kaczyński oceniał w wywiadzie dla PAP, że ci, którzy przygotowywali wprowadzenie Polskiego Ładu „na poziomie politycznym, półpolitycznym, niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe i tam, być może, zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli”. Zapowiedział też wyciągnięcie konsekwencji personalnych.

W środę rzecznik rządu Piotr Müller przypomniał w TVP Info, że już w pierwszej połowie stycznia, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o błędach po wejściu w życie podatkowej części Polskiego Ładu, premier Mateusz Morawiecki przyznał, że jest kilka rzeczy, które wymagają korekty w Polskim Ładzie i zaznaczył również, że „później przyjdzie czas na wnioski personalne”. „I to jest ten czas. Lada moment takie informacje zostaną przekazane” - powiedział rzecznik rządu.

To oczywiście dotyczy możliwości korekt również w samym kierownictwie resortu” - powiedział rzecznik rządu. „Ale poczekajmy, bo jeszcze ostateczne decyzje co do konkretnych osób nie zapadły, natomiast kierunkowa decyzja, że odpowiedzialność za niektóre błędy będzie musiała być zrealizowana, jest podjęta - dodał.