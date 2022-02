"Blue Bridge" w Płocku - ścieki miejskie trafią do PKN Orlen

W Płocku miejskie ścieki, zamiast do Wisły, mają trafiać do zakładu produkcyjnego PKN Orlen i być wykorzystywane do procesów technologicznych - zakłada projekt Blue Bridge, w sprawie którego porozumiały się samorząd i koncern

Jak poinformował Urząd Miasta Płocka, Wodociągi Płockie i PKN Orlen podpisały w czwartek umowę o finansowaniu wspólnych badań pilotażowych i opracowania koncepcji projektu Blue Bridge, który ma być realizowany w ramach gospodarki obiegu zamkniętego. Jego celem jest transport ścieków komunalnych z oczyszczalni Wodociągów Płockich do instalacji zakładu głównego PKN Orlen, aby następnie mogły być wykorzystane w wybranych procesach.

Planuje się, że pierwsze miejskie ścieki będą wykorzystywane przez koncern w 2025 r. - przekazał w komunikacie Urząd Miasta Płocka. Jak wyjaśnił, dzięki realizacji projektu, miejskie ścieki, zamiast do Wisły, trafią do zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku i tam zostaną wykorzystane do wybranych procesów technologicznych. „W ten sposób Wodociągi Płockie zmniejszą ilość ścieków zrzucanych do Wisły, a koncern zdecydowanie, bo aż o 25 proc., ograniczy pobór wody z rzeki” - podkreślono w informacji.

W ocenie prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego, ponowne wykorzystanie odzyskanej wody przyczyni się m.in. do zapobiegania jej niedoborom, co dotyka całą Unię Europejską. Miasto Płock w symbiozie z przemysłem, jako pierwszy ośrodek w Polsce, będzie posiadało zamknięty obieg wody. Jest to innowacyjny projekt w skali kraju, ale może nawet Europy, projekt gospodarki obiegu zamkniętego, który wpisuje się w cele programowe nowego zielonego ładu - zaznaczył prezydent Płocka, cytowany w komunikacie.

Według Józefa Węgreckiego, członka zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych, przeprowadzone analizy wskazują, że wspólny projekt płockiego samorządu i koncernu „pozwoli na zmniejszenie wolumenu surowej wody pobieranej z Wisły o ok. 25 proc.” „Ponadto będzie miał wpływ na jakość wody w Wiśle, ponieważ oprócz zmniejszonego poboru wody przez koncern także Wodociągi Płockie będą wprowadzać do rzeki mniej ścieków komunalnych” - zauważył Węgrecki.

Zdaniem członka zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych, projekt Blue Bridge, „to doskonały przykład domykania obiegu gospodarki surowcowej”. „Inicjatywy i działania PKN Orlen takie jak dzisiejsze porozumienie to realne działania na rzecz realizacji strategii koncernu, który będzie neutralny klimatycznie już w 2050 r.” – oświadczył Węgrecki.

Jak wyjaśnił Urząd Miasta Płocka, projekt Blue Bridge zakłada obróbkę oczyszczonych ścieków komunalnych na terenie miejskiej oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie i transport doczyszczonych ścieków, np. rurociągiem po dnie Wisły, do ujęcia wody zakładu produkcyjnego PKN Orlen, skąd byłyby one dalej przesyłane i w końcowym efekcie wykorzystywane przez koncern w procesach technologicznych.

Będzie to po prostu Smart City z zasobooszczędną gospodarką zgodną z ideą European Green Deal i Circural Economy. Wstępna analiza wskazuje na duży potencjał nowego rozwiązania i technologii w obszarze wodno-ściekowym w Polsce - podkreślono w informacji. Wskazano przy tym, iż „projekt Blue Bridge pozwoli na zmniejszenie ilości wody surowcowej pobieranej z Wisły, zmniejszenie ilości ścieków zrzucanych do rzeki, poprawę bioróżnorodności i atrakcyjności terenów nad Wisłą czy obniżenie śladu wodnego i środowiskowego Wodociągów Płockich, PKN Orlen, ale również Miasta Płocka”.

Urząd Miasta Płocka przypomniał, że Wodociągi Płockie przebudowały w latach 2009-2013 oczyszczalnię ścieków w miejscowości Maszewo, gdzie kierowane są wszystkie ścieki z Płocka i okolicznych gmin - jak zapewnił płocki samorząd, „oczyszczone ścieki odprowadzane są do Wisły, a ich jakość spełnia obecnie restrykcyjne, obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej standardy”.

Według płockiego samorządu, by oczyszczone ścieki trafiły do zakładu produkcyjnego PKN Orlen i tam zostały wykorzystane jako woda procesowa, konieczne jest przetransportowanie ich na znaczną odległość, a w najkorzystniejszym wariancie byłby to rurociąg o długości ok. 5 km.

Szczegóły przebiegu rurociągu z wodą, czyli doczyszczonymi ściekami, ustali wykonawca koncepcji. Nasze analizy pokazały, że jest kilka wariantów przebiegu rurociągu, zarówno na lądzie, jak i pod ziemią, wzdłuż Wisły. Przygotowane zostaną wszelkie dokumenty, które umożliwią przystąpienie do opracowania projektu wykonawczego i jego realizacji - powiedział prezes Wodociągów Płockich Andrzej Wiśniewski.

Jak dodał, w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniona została spółka KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne; jej zadaniem będzie wykonanie badań i dostarczenie raportu, który będzie uwzględniał m.in. opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla projektu Blue Bridge.

Cieszymy się, że wspólnie z naszymi parterami możemy eliminować negatywne skutki oddziaływania na środowisko poprzez ochronę wód. Mamy wielką nadzieję, że Blue Bridge będzie przykładem dla innych miast do podejmowania takich wyzwań, które przyczyniają się do ochrony zasobów wodnych – podkreślił prezes Wodociągów Płockich.

PAP/mt