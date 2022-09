Orlen analizuje budowę nowej instalacji petrochemicznej

PKN Orlen analizuje możliwość budowy instalacji polietylenu niskiej gęstości - LDPE w zakładzie w Płocku. W ramach obecnego, analitycznego etapu przedsięwzięcia koncern podpisał umowę na licencję i projekt bazowy instalacji z firmą LyondellBasell, dostawcą m.in. technologii polimerowych.

„PKN Orlen, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku, konsekwentnie inwestuje w rozwój aktywów petrochemicznych. Koncern analizuje możliwość budowy instalacji polietylenu niskiej gęstości - LDPE w zakładzie w Płocku” - przekazał w czwartek PKN Orlen.

W informacji zaznaczono, że „na obecnym, analitycznym etapie projektu” koncern „podpisał umowę na licencję i projekt bazowy ze światowym liderem technologii polimerowych”. Podkreślono przy tym, że „w przypadku realizacji inwestycji PKN Orlen poszerzy swój portfel o nowy produkt petrochemiczny – żywice polietylenu niskiej gęstości”.

„Inwestycje w nowoczesne technologie to jeden z naszych strategicznych celów. W ten sposób konsekwentnie wzmacniamy naszą pozycję na europejskim rynku i zwiększamy zyski” - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w informacji koncernu. Zwrócił uwagę, że „petrochemia ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Grupy Orlen i siły polskiej gospodarki”.

„Według światowych prognoz do 2030 r. wartość rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych ma się podwoić. Dlatego mocno inwestujemy w ten obszar naszej działalności, efektywnie wykorzystując przy tym potencjał płockiego zakładu” - dodał prezes PKN Orlen. Jak zaznaczył, projekt, którego realizację koncern analizuje, „pozwoli rozszerzyć portfolio o kolejny produkt petrochemiczny, rozwijać kompetencje i tworzyć specjalistyczne miejsca pracy”.

PKN Orlen przypomniał, że polietylen LDPE to produkt o szerokim zastosowaniu, przy czym najczęściej wytwarza się z niego folie, worki, kanistry oraz opakowania do żywności. Koncern zaznaczył, że „jest jedynym w Polsce wytwórcą polietylenu LDPE i pokrywa ok. 1/3 krajowego zapotrzebowania na ten produkt”. „To efekt przejęcia w tym roku części aktywów związanej z produkcją i sprzedażą LDPE od spółki Basell Orlen Polyolefins, w której jest udziałowcem” - podkreślono w informacji.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że polietylen LDPE „to produkt, na który zapotrzebowanie konsekwentnie rośnie”. Wskazał też, iż „Polska jest największym konsumentem polietylenu LDPE w Europie Środkowej, a w 2025 r. będzie odpowiadać już za blisko 35 proc. regionalnego popytu”.

„Obecnie krajowe zapotrzebowanie na ten produkt wynosi ok. 300 tys. ton rocznie, z kolei w Europie Środkowej blisko 800 tys. ton. Natomiast zdolności produkcyjne w tej części Europy szacowane są na 520 tys. ton. Według prognoz w 2025 roku rynek LDPE w Europie Środkowej wzrośnie do ok. 890 tys. ton, a w Polsce do ok. 312 tys. ton” - wyliczył PKN Orlen. Koncern, jak zaznaczono, będzie miał w tym znaczący udział.