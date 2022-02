To osłabianie konkurencyjności UE i wspieranie szarej strefy

O komentarz dotyczący zamieszania związanego z propozycją niemal natychmiastowego zakazu sprzedaży smakowych wariantów wyrobów tytoniowych na terenie UE, zwróciliśmy się do prof. Konrada Raczkowskiego, dyrektora Centrum Gospodarki Światowej UKSW

Uważam, że obecne plany Komisji Europejskiej nie po raz pierwszy wprowadzają agendę w danej branży, która osłabia konkurencyjność samej Wspólnoty. Takie działania mogą w konsekwencji doprowadzić także do poważnego uszczerbku w budżecie. Przypomnijmy, że od tego roku mamy wyższą akcyzę o 5 proc. na tradycyjne papierosy i aż o 50 proc. większą na podgrzewany tytoń. Przy powszechnej inflacji producenckiej, jak i konsumenckiej, spowoduje to zwrot Polaków w stronę szarej strefy – ostrzega prof. Konrad Raczkowski, Instytut Ekonomii i Finansów, dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW. - Nasilenie tego ruchu z dużym prawdopodobieństwem pojawi się w momencie poważnego ograniczenia produktów podgrzewanego tytoniu, gdzie w Polsce 70 proc. sprzedaży, to właśnie mentol i warianty smakowe. Mówimy zatem o blisko miliardzie złotych wpływów podatkowych z tytułu VAT i CIT lub zagrożeniu tychże wpływów i odpływie inwestycji.