Miliardowa inwestycja w Krakowie na finiszu

Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o., spółka zależna Philip Morris International Inc. (PMI), ogłosiła zakończenie inwestycji o wartości blisko 1 mld złotych w modernizację fabryki w Krakowie. Dzięki tej inwestycji fabryka PMI na krakowskich Czyżynach produkuje już wkłady tytoniowe do najnowszego systemu podgrzewania tytoniu IQOS ILUMA i, który właśnie trafia do sprzedaży w Polsce. Do produkcji wkładów wykorzystywany jest tytoń pochodzący z polskich upraw. Inwestycja w Krakowie pozwoliła na utworzenie ponad 300 nowych stanowisk pracy

Modernizacja krakowskiej fabryki PMI objęła m.in. budowę nowych linii do produkcji wkładów tytoniowych do podgrzewania w urządzeniach IQOS ILUMA, w tym w najnowszej ich generacji – IQOS ILUMA i, którą firma PMI wprowadza właśnie do Polski. Wkłady produkowane w Krakowie trafiają już na rynek polski oraz rynki międzynarodowe – są eksportowane do państw UE i Azji, w tym m.in. do Japonii, gdzie w 2014 r. odbyła się globalna premiera urządzeń IQOS.

Wygaszanie papierosów

W 2016 r. PMI, jako pierwsza i nadal jedyna firma w branży tytoniowej, ogłosiła stopniowe wygaszanie produkcji papierosów, skupiając się na tworzeniu produktów bezdymnych o potencjale obniżonego ryzyka w porównaniu z dalszym paleniem:

– Wygaszamy papierosy w skali globu i robimy to najszybciej w całej branży tytoniowej. Od pojawienia się IQOS zmniejszyliśmy aż o 28 proc. wolumen papierosów wprowadzanych przez nas na globalny rynek. Teraz nasza fabryka w Krakowie dołącza do grona zakładów stojących na czele naszej globalnej transformacji. Z producenta papierosów stajemy się firmą tworzącą produkty bezdymne – mówi Michał Mierzejewski, Prezes Philip Morris International na region Europy Północno-Wschodniej. – Jesteśmy jednym z największych amerykańskich inwestorów nad Wisłą. Zainwestowaliśmy tu łącznie już ponad 27 mld zł. Jesteśmy największym podatnikiem i pracodawcą w naszej branży. Dajemy zatrudnienie ponad 7 tysiącom osób w kraju. Stawiamy na Polaków: Polacy są najliczniejszą europejską nacją w globalnych strukturach firmy, a co 12-ty menedżer zatrudniony w PMI ma polski paszport. Wreszcie, to innowacyjne rozwiązania polskich inżynierów z Radomia oraz pionierskie badania polskich naukowców sprawiły, że bezdymna transformacja naszego biznesu nabrała nowego tempa – tłumaczy Michał Mierzejewski.

Opracowanie wkładów tytoniowych do podgrzewania w IQOS było możliwe dzięki współpracy PMI z polskimi inżynierami z firmy International Tobacco Machinery (ITM) z siedzibą w Radomiu, którzy stworzyli nowoczesne maszyny do produkcji nowego rodzaju wyrobów. To m.in. dzięki współpracy z PMI oraz innymi firmami z branży, radomska ITM przez lata była krajowym liderem w liczbie uzyskanych patentów.

Firma PMI zainwestowała już ponad 14 mld dolarów w badania naukowe, rozwój technologii i komercjalizację produktów bezdymnych, które stanowią mniej szkodliwą alternatywę w porównaniu z dalszym paleniem papierosów. W tym celu firma zatrudnia ok. 1500 naukowców, inżynierów oraz specjalistów z różnych dziedzin. Produkty bezdymne PMI są obecnie dostępne na 95 rynkach na świecie i doczekały się ponad 500 recenzowanych publikacji w periodykach naukowych.

Technologiczna rewolucja

Flagowym urządzeniem firmy PMI jest system podgrzewania tytoniu IQOS. Najnowsza generacja urządzenia, IQOS ILUMA i, właśnie debiutuje w Polsce:

– Nasz kierunek jest jasny: odchodzimy od papierosów tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Stajemy się firmą napędzaną przez nowe technologie. Jesteśmy nie tylko największym podatnikiem w branży tytoniowej w Polsce. Co roku płacimy nad Wisłą większy CIT niż czołowe, globalne koncerny technologiczne. IQOS to przełomowa technologia, która dała branży tytoniowej impuls do zmiany. Dlatego historię tej branży można podzielić na lata „przed” i „po” IQOS – mówi Can Kuterdem, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Philip Morris Polska – IQOS to najczęściej kupowany podgrzewacz tytoniu na świecie.[Źródło: Euromonitor International Limited; Tobacco, edycja 2024; Zgodnie z definicją kategorii Urządzenia do Podgrzewania Tytoniu; wolumen sprzedaży detalicznej; dane za 2023 rok”.] Choć nie jest wolny od ryzyka, to dzięki niemu już około 30,8 mln palaczy zdecydowało się porzucić papierosy i wybrać lepszą alternatywę dla dalszego palenia. Blisko 40 proc. globalnych przychodów netto PMI pochodzi z produktów bezdymnych. Chcemy, żeby do 2030 r. ta proporcja wzrosła do 2/3. Teraz wprowadzamy do sprzedaży w Polsce IQOS ILUMA i, nasz najnowocześniejszy system podgrzewania tytoniu – dodaje Can Kuterdem. IQOS ILUMA i to najnowsza generacja flagowego systemu podgrzewania tytoniu PMI, wykorzystująca technologię SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™. Urządzenie podgrzewa wkład tytoniowy za pomocą indukcji, bez ostrza grzewczego. W trakcie procesu nie dochodzi do spalania tytoniu ani powstania dymu. Nowy IQOS ILUMA został wyposażony w ekran dotykowy i innowacyjne funkcje, takie jak możliwość pauzy (pozwalającą na przerwanie i wznowienie sesji podgrzewania) czy funkcja FlexPuff (dostosowującą długość sesji do indywidualnego wzorca użycia przez konsumenta). Z kolei nowa funkcja FlexBattery w trybie Eco optymalizuje żywotność baterii w przenośnej ładowarce urządzenia.

Wkłady do najnowszej generacji urządzeń IQOS ILUMA i powstają już w krakowskiej fabryce PMI:

– Fabryka PMI w Krakowie, jako jedna z naszych trzech fabryk na świecie, produkuje dziś dwa rodzaje wkładów tytoniowych do podgrzewania. Jedne są przeznaczone dla podgrzewaczy tytoniu IQOS ILUMA, z myślą o rynku polskim, ale też o rynkach europejskich i azjatyckich, jak np. Japonia. Zaopatrujemy też rynek ukraiński. Drugi rodzaj to wkłady do podgrzewaczy tytoniu BONDS, kierowane głównie do pełnoletnich użytkowników wyrobów tytoniowych w krajach Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji – tłumaczy Carlo Serpentino, dyrektor zarządzający krakowskiej fabryki Philip Morris Polska S.A. – Nasza inwestycja w Krakowie pozwoliła utworzyć ponad 300 nowych, wyspecjalizowanych stanowisk pracy w fabryce, w tym dla 285 ekspertów i wysokiej klasy specjalistów – inżynierów, mechaników czy operatorów. Nasze nowe linie produkcyjne są w stanie wyprodukować nawet do 11 mld sztuk wkładów tytoniowych do podgrzewania w skali roku – dodaje Carlo Serpentino.

IQOS ILUMA i trafia do sprzedaży w Polsce w dwóch wariantach: IQOS ILUMA i oraz IQOS ILUMA i PRIME. Urządzenia są kierowane wyłącznie do pełnoletnich osoby palących lub używających wyrobów z nikotyną.

IQOS nie jest produktem wolnym od ryzyka i dostarcza nikotynę, która jest uzależniająca. Urządzenie kierowane jest wyłącznie do osób pełnoletnich, które w przeciwnym wypadku nadal paliłyby papierosy lub używały innych wyrobów z nikotyną.

Źródło: materiały prasowe PMI Polska

Zespół wGospodarce.pl

