Medal Kubackiego i żart Babiarza z TVN. „Skoki wróciły do domu" [wideo]

Konkurs skoków narciarskich podczas ZIO w Pekinie wywołał emocje nie tylko z powodu brązowego medalu dla Dawida Kubackiego. Komentujący zawody w TVP Przemysław Babiarz na zakończenie postanowił zagrać na nosie stacji TVN, która transmitowała prawie wszystkie konkursy tegorocznego Pucharu Świata - czytamy na portalu wPolityce.pl. O żartobliwy komentarz pokusił się także dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski

Przed rozpoczęciem sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich duże zamieszanie wywołała informacja, że TVP straci prawa do emisji tych prestiżowych zawodów. Prawa do emisji uzyskała komercyjna stacja TVN, a wiele osób żartowało, że to właśnie dlatego polscy skoczkowie prezentują kiepską formę.

Telewizja Polska transmituje jednak zmagania polskich zawodników na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Podczas konkursu skoków narciarskich, w którym Dawid Kubacki zajął trzecie miejsce i zdobył brązowy medal IO, komentator TVP Przemysław Babiarz postanowił na koniec zażartować.

Z niezależnych od TVP powodów skoki nie cieszyły się ostatnio może wielkim zainteresowaniem, ale wróciły do domu i od razu jest efekt – powiedział Babiarz na antenie telewizji publicznej.

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej!

Dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski również postanowił w żartobliwy sposób odnieść się do sytuacji.

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej! sport_tvppl brawo Dawidzie, brawo Kamilu! Wielka klasa, ogromna mobilizacja na najważniejszą imprezę sezonu. Mistrzowie! – napisał Szkolnikowski.

