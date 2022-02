Play-to-earn: Rozrywka czy podstępna technologia?

Technologia blockchain rewolucjonizuje nie tylko sektor finansowy, ale cały świat wirtualny. Pytanie, czy jest to bezpieczne dla przeciętnego odbiorcy?” - pyta na portalu EndGame Adrian Reszczyński.

Autor przybliża technologię block-chain i jej wpływ na branżę gier. Szczególnie w zakresie kontrowersyjnego rozwiązania jakim są NFT:

Technologia blockchain stała się znana szerszej publiczności głównie za sprawą kryptowalut. Chociaż początkowo mało kto o nich słyszał, tak teraz właściwie każdy użytkownik internetu ujrzał gdzieś nazwy takie jak bitcoin czy ethereum. Kryptowaluty zrewolucjonizowały podejście do pieniędzy, niosąc ze sobą zarówno wiele szans i korzyści, jak i wad oraz zagrożeń. Kolejnym fenomenem są tak zwane NFT, które również powstały na technologii blockchain. Wiele osób postronnych kojarzy je przede wszystkim z powtarzalnymi, wyglądającymi bardzo podobnie obrazkami znudzonych małp („bored ape”), jednak większość nie potrafi zdefiniować czym są NFT i jak one działają. NFT to skrót od non-fungible token, co można przetłumaczyć jako niezamienny token. Ujmując w dużym uproszczeniu, technologia blockchain pozwala każdemu obiektowi cyfrowemu przypisać unikatowy numer. Może to dotyczyć niemalże wszystkiego – dzieła sztuki, obrazki, utwór muzyczny, awatar. Możliwości są właściwie nieskończone. I na tej podstawie powstają właśnie NFT.