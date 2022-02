Amerykańskie F-15 w Łasku! Będą wspierać wschodnią flankę

Rosjanie zagrażają polskim lotom cywilnym: Rosyjskie samoloty wojskowe latają z wyłączonymi transponderami. Może to doprowadzić do katastrofy

Rosjanie zagrażają polskim lotom cywilnym: Rosyjskie samoloty wojskowe latają z wyłączonymi transponderami. Może to doprowadzić do katastrofy