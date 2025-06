Tego nie wiedziałeś na temat pomarańczy

Pomarańcze (Citrus sinensis) stanowią cenne źródło nie tylko witaminy C, z którą te są najczęściej kojarzone, lecz również wielu innych związków biologicznie aktywnych wykazujących korzystny wpływ na zdrowie człowieka.

Owoce te wyróżniają się wysoką zawartością wody, naturalnych cukrów, błonnika pokarmowego oraz szeregu mikro- i fitozwiązków, które razem przyczyniają się do ich właściwości prozdrowotnych.

Witamina C

Dzięki wysokiej zawartości kwasu askorbinowego (witaminy C), pomarańcze wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz uczestniczą w syntezie kolagenu, mogąc przyczyniać się do utrzymania prawidłowej struktury naczyń krwionośnych.

Witamina C wykazuje również właściwości antyoksydacyjne, ograniczając stres oksydacyjny i tym samym mogąc zmniejszać ryzyko uszkodzeń śródbłonka naczyniowego.

Potas

Pomarańcze dostarczają również znacznych ilości potasu – pierwiastka regulującego gospodarkę wodno-elektrolitową oraz ciśnienie tętnicze krwi. Regularne spożycie produktów bogatych w potas może wspomagać kontrolę nadciśnienia tętniczego. Dodatkowo obecna w tych owocach hesperydyna – należąca do flawonoidów – wykazuje działanie hipotensyjne oraz wspiera integralność naczyń krwionośnych.

Dane epidemiologiczne sugerują także możliwy związek między częstym spożyciem owoców cytrusowych a obniżonym ryzykiem rozwoju zaburzeń neurodegeneracyjnych, takich jak otępienie. Regularna konsumpcja cytrusów, to znaczy kilka razy w tygodniu może wiązać się z niższym ryzykiem wystąpienia demencji, co przypisuje się obecności związków przeciwutleniających i przeciwzapalnych.

Przy niedokrwistości

Pomarańcze mogą również pośrednio wspierać zapobieganie niedokrwistości poprzez zawartość witaminy C, zwiększającej biodostępność żelaza niehemowego obecnego w produktach roślinnych. Kwas askorbinowy redukuje żelazo z formy Fe³⁺ do łatwiej przyswajalnej formy Fe²⁺, istotnie poprawiając jego wchłanianie w przewodzie pokarmowym. Z tego względu spożywanie pomarańczy lub świeżo wyciskanego soku z tych owoców może być korzystne szczególnie w dietach roślinnych lub w stanach zwiększonego zapotrzebowania na żelazo.

Filip Siódmiak

