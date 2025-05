Czy kawa faktycznie wypłukuje magnez?

Kawa jest jednym z najczęściej spożywanych napojów na świecie, cenionym zarówno za walory smakowo-aromatyczne, jak i działanie stymulujące ośrodkowy układ nerwowy. Pomimo jednak jej powszechnego spożycia, wokół wpływu kawy na stan odżywienia niektórymi składnikami mineralnymi – w szczególności magnezem i wapniem – nadal krąży wiele mitów.

Kawa „wypłukuje”?

Jednym z często powtarzanych twierdzeń jest przekonanie, iż kawa „wypłukuje” z organizmu istotne związki mineralne, przyczyniając się tym samym do ich niedoboru.

Teza ta opiera się najczęściej na fakcie, iż kofeina – główny składnik aktywny kawy – wykazuje łagodne działanie diuretyczne. Jednakże dostępne wyniki badań naukowych nie potwierdzają, aby umiarkowane spożycie kawy miało istotny wpływ na pogorszenie bilansu wapnia czy magnezu w organizmie.

Dane z literatury naukowej wskazują, że spożycie kofeiny w ilości około 400 mg, czyli równowartości około czterech filiżanek kawy parzonej może prowadzić do zwiększenia wydalania magnezu z moczem w ilości rzędu 4 mg. W odniesieniu do przeciętnego dziennego spożycia tego pierwiastka, a więc średnio około 300 mg wartość ta ma marginalne znaczenie. Co więcej, sama kawa dostarcza pewnych ilości magnezu, co może rekompensować jego ewentualne straty.

Podobna sytuacja dotyczy wapnia. W badaniach wykazano, iż wypicie jednej filiżanki kawy może wiązać się z utratą około 4 mg wapnia, co w kontekście zalecanego dziennego spożycia na poziomie 1000–1200 mg uznaje się za ilość pomijalną z punktu widzenia bilansu tego składnika mineralnego i nie istotną statystycznie.

Filip Siódmiak

