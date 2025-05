Poprawa nastrojów

Obniżka oprocentowania obligacji oszczędnościowych, która wchodzi w życie od 1 czerwca może okazać się zaledwie początkiem większego ruchu. Na rynku korporacyjnym utrzymuje się zwrot w stronę inwestorów instytucjonalnych.

Od czerwca oprocentowanie obligacji oszczędnościowych skarbu państwa spada o 0,5 pkt proc. w przypadku papierów rocznych i dwuletnich oraz o 0,1 pkt proc. w przypadku tych o dłuższym terminie. Bez zmian pozostało tylko oprocentowanie obligacji trzymiesięcznych (3,0 proc.), którymi i tak mało kto się dziś interesuje. Była to druga z kolei obniżka stawek i wiele wskazuje na to, że nie ostatnia.

W przypadku obligacji rocznych i dwuletnich sprawa jest jasna - ich oprocentowanie związane jest z wysokością stopy referencyjnej NBP, więc majowa obniżka stóp procentowych przełożyła się też na oferowane oprocentowanie (w kolejnych miesiącach oprocentowanie tych obligacji nadal może się zmieniać w zależności od decyzji RPP). W przypadku pozostałych obligacji oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym jest już arbitralną decyzją resortu finansów i można pozwolić sobie na spekulacje. Prawdopodobnie nie jest to koniec cięć, a to z powodu różnicy między oprocentowaniem obligacji oszczędnościowych a rentownością papierów skarbowych na rynku hurtowym. Rentowność trzylatek (PS0728) wynosiła w piątek 4,5 proc., podczas gdy nawet obniżone oprocentowanie trzyletnich papierów oferowanych inwestorom indywidualnym wynosić będzie 5,65 rocznie. Różnica na korzyść inwestorów indywidualnych jest znacząca, a w przypadku obligacji czteroletnich (6 proc. vs 4,8 proc.) jeszcze wyższa. To daje resortowi pole do dalszych obniżek, przy założeniu, że rentowność obligacji na rynku hurtowym będzie spadać.

A w taki właśnie scenariusz uwierzyli inwestorzy instytucjonalni po tym, jak URE podał w czwartek wysokość nowych - niższych o 15 proc. - taryf na gaz dla gospodarstw domowych, a w piątek GUS opublikował szybki szacunek inflacji za maj, która spadła do 4,1 proc. w skali roku i -0,2 proc. w skali miesiąca. Dane oczywiście przypomniały wszystkim o scenariuszu, w którym RPP dokonuje dalszych obniżek stóp. Niekoniecznie już na początku czerwca, ale w lipcu, gdy będzie dostępna nowa projekcja inflacyjna dalsze obniżki są możliwe. Rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych spadla o 25 pkt bazowych w zaledwie dwa dni. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby południowego kierunku nie obrały też obligacje notowanych na rynkach bazowych. Warto zwrócić uwagę, że również rentowność obligacji francuskich znacząco (z 3,6 proc. do 3,19 proc.) oddaliła się od szczytu z połowy marca, co jest nieomylnym sygnałem, że inwestorzy chwilowo nie przejmują się licznymi komentarzami prasowymi sugerującymi ryzyko utraty płynności przez Francję w perspektywie dwóch lat (co nie oznacza, że takiego ryzyka nie ma; po prostu obecnie inwestorzy słuchają innych melodii).

Naszemu resortowi finansów sprzyjają więc okoliczności wewnętrzne i zewnętrzne i chwilowo tylko nieliczne głosi ekonomistów przypominają, że nasze zadłużenie także rośnie niebezpiecznie szybko i jest zbyt kosztowe w utrzymaniu. Ten temat będzie jeszcze wracał.

Na rynku korporacyjnym niewielką emisję skierowaną do inwestorów indywidualnych z sukcesem zakończył Vindexus, trzy kolejne oferty jeszcze trwają. Tymczasem rynkowe wyceny ostatnich emisji skierowanych do szerokiego grona nabywców wskazują, że zapał inwestorów do akceptowania każdych warunków, jakie zaoferują im emitenci, ostygł. Wiele z serii uplasowanych przy niskich marżach notowanych jest poniżej nominału. Elementem niepewności jest też niewyjaśniona sytuacja Ghelamco. Emitenci obligacji wolą się więc zwrócić w stronę inwestorów profesjonalnych. Swoje obligacje zaoferuje im Kruk, a w tym tygodniu o rozważaniu takiej opcji poinformował również Marvipol. Obie firmy dysponują prospektami emisyjnymi, które pozwalają im oferować obligacje szerokiemu gronu inwestorów.

Emil Szweda, Obligacje.pl

