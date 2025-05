Mocny wzrost cen skupu mleka

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia cena skupu mleka wyniosła w kwietniu 227 zł za hektolitr, co oznacza wzrost o przeszło 12 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W odniesieniu do marca br., cena nieco spadła – o 0,4 proc.

Mleko najdroższe jest na Podlasiu – kosztuje prawie 238 zł za hektolitr. Kolejne miejsca zajmują województwa warmińsko-mazurskie i lubuskie. To regiony, które od lat są ważnymi graczami na mleczarskiej mapie Polski. Z kolei najniższe ceny spotkamy w Małopolsce oraz w województwach łódzkim i zachodniopomorskim. Różnice cenowe pomiędzy regionami sięgają ponad 22 zł na hektolitrze, co może znacząco wpływać na rentowność gospodarstw w poszczególnych częściach kraju.

