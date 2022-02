Niemcy: Konflikt Rosji z Ukrainą nie jest jeszcze przesądzony

Szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock uważa, że Europa znajduje się w „absolutnie niepewnej sytuacji” w obliczu konfliktu Rosji z Ukrainą. Jak dotąd jednak „nie ma oznak, że konflikt zbrojny jest już przesądzony” – powiedziała Baerbock w niedzielę wieczorem w programie telewizji ARD „Tagesthemen”.

„Próbujemy działań na wszystkich kanałach, aby utrzymać Rosję przy stole negocjacyjnym. Ale jeśli dojdzie do militarnego ataku Rosji na Ukrainę, zostaną nałożone surowe sankcje gospodarcze” – zapewniła minister. „Nie boimy się konsekwencji, Rosja musi być tego świadoma”, że potencjalny atak miałby „niesamowicie duże konsekwencje dla Rosji” - dodała.

Rozmowy Niemiec z Rosją nadal trwają, a kanclerz Olaf Scholz udaje się w poniedziałek na rozmowy mediacyjne do Kijowa, a we wtorek do Moskwy. Służby specjalne miały otrzymać rzekomo sygnał o możliwym rosyjskim ataku we wtorek – pisze w poniedziałek „Die Welt”.