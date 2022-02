Gliński: AK - jedno z największych osiągnięć polskiego państwa

Armia Krajowa to było jedno z największych osiągnięć polskiego państwa w historii w ogóle - powiedział w poniedziałek na konferencji z okazji 80. rocznicy powstania AK wicepremier, minister kultury Piotr Gliński

W poniedziałek w Muzeum Narodowym w Warszawie odbyła się konferencja prasowa upamiętniająca 80. rocznicę powstania Armii Krajowej. W trakcie wydarzenia, którego organizatorem była Fundacja PGE, ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego „Baczyński bez filtra”.

Armia Krajowa to było jedno z największych osiągnięć polskiego państwa w historii w ogóle. Wielkie osiągnięcie, które uosabiało w sobie z jednej strony ten aspekt pozytywistyczny, organizacyjny, pracy u podstaw, a z drugiej strony polski romantyzm - misję, oddanie dla wspólnoty – powiedział wicepremier Gliński.

Jak mówił, „oddanie, takie, o którym współcześnie myślimy, z jednej strony z podziwem, z drugiej strony często nawet z nierozumieniem - oddanie własnego życia na rzecz własnej wspólnoty, bo do tego sprowadzało się zaangażowanie w Armię Krajowej, przysięga żołnierza AK”.

Wskazał, że AK była częścią Polskiego Państwa Podziemnego. „Polskie Państwo Podziemne z kolei to jest osiągnięcie bez precedensu. Nigdzie w historii czegoś podobnego nie było. Mimo że Polska nie była wolna, że była pod okupacją, działało na tyle na ile mogło, Polskie Państwo Podziemne i jego zbrojne ramię - Armia Krajowa” - przypomniał.

Zaznaczył, że „to bardzo ważny element i część polskiej historii”. „Dobrze, że o tym pamiętamy i instytucjonalizujemy pamięć w najróżniejszy sposób” - dodał Gliński.

Szef MKiDN podkreślił zaangażowanie bardzo wielu instytucji, nie tylko tych powołanych konstytucyjnie, w dbanie o polską pamięć. Podziękował Polskiej Grupie Energetycznej, Fundacji PGE, a także Fundacji na rzecz Wielkich Historii za zaangażowanie w dbanie o polską pamięć. „Bez pamięci nie istniejmy, jako wspólnota. Nie jesteśmy w stanie funkcjonować, jako wspólnota” - powiedział.

Minister kultury zwrócił uwagę na kwestię dziedzictwa pamięci w młodym pokoleniu. „Czy to młode pokolenie faktycznie poniesie to, co jest najważniejsze dla wspólnoty, czy też ta wspólnota się zatraci?” - pytał. Wskazał, że kiedyś wybory, przed którymi stawali młodzi ludzie, były „może jasne, ale tragiczne”. „Tak teraz te wybory są może mniej jasne, mniej jednoznaczne, ale równie podstawowe dla trwania polskiej wspólnoty, ale także dla trwania w ogóle cywilizacji współczesnej” - ocenił. „Jeżeli zapomnimy o pewnych wartościach, jeżeli damy się ponieść pewnym współczesnym zaprzeczeniom podstawowych wartości, to los nasz będzie bardzo smutny, dlatego tak bardzo ważne jest, żeby rozmawiać o polskiej pamięci z młodym pokoleniem” - mówił.

Dodał, że konkurs fotograficzny „Baczyński bez filtra” jest „sposobem rozmowy z młodym pokoleniem, sposobem dialogu z młodym pokoleniem na temat Armii Krajowej, na temat tamtych wartości”.

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej powiedział, że dzięki „Armii Krajowej, która była fenomenem na skalę światową, dzisiaj możemy żyć w wolnej Polsce”. Zaznaczył, że wolność nie jest dana raz na zawsze. „Musimy dzisiaj o nią dbać. My, jako Polska Grupa Energetyczna przykładamy do tego ogromną wagę w naszej działalności” - dodał.

Zapewnił, że PGE będzie dalej wspierała inicjatywy patriotyczne i pamięć o polskich bohaterach.

Podczas konferencji ogłoszone zostały wyniki konkursu fotograficznego „Baczyński bez filtra”, poświęconego Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu, wybitnemu poecie, a także żołnierzowi batalionu „Parasol” Armii Krajowej, który zginął w Powstaniu Warszawskim.

Organizatorem konkursu była Fundacja na Rzecz Wielkich Historii, a mecenasem - Fundacja PGE. Honorowy patronat nad konkursem objęły Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury.

Konkurs rozpoczął się 4 sierpnia 2021 roku, czyli w rocznicę śmierci poety. Skierowany był do młodzieży szkolnej, a zdanie polegało na zrobieniu zdjęcia, będącego osobistą interpretacją wybranego wiersza Baczyńskiego.

Prezes Fundacji na rzecz Wielkich Historii Maciej Piwowarczuk poinformował, że na konkurs wpłynęły 1103 prace. „Byliśmy przygotowani na 500. Mocno nas to zaskoczyło. Zaskoczyło nas też to, że wiele szkół, domów kultury zorganizowało lokalne edycje konkursu +Baczyński bez filtra+ i nam przekazało najlepsze prace” - zdradził Piwowarczuk.

Zwracając się do uczestników konkursu powiedział: „Udowodniliście, że Baczyński jest twórcą nieśmiertelnym, ale to, co najbardziej mnie zaskakuje to to, że jest twórcą, poetą całkowicie współczesnym”. „To pokazały te fotografie” - ocenił.

Wicepremier Gliński wraz z prezesem zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz prezesem Fundacji na rzecz Wielkich Historii wręczyli nagrody laureatom konkursu.

W kategorii szkoły podstawowe miejsce I zajęła Felicja Black za zdjęcie „Samotność w deszczu”, będące interpretacją wiersza „Deszcze”; miejsce II - Karolina Gniewek za zdjęcie „Jestem”, będące interpretacją wiersza „Samotność”; miejsce III - Oskar Teul za zdjęcie „Tatuaż miasta”, będące interpretacją wiersza „O miasto, miasto”.

W kategorii szkoły ponadpodstawowe miejsce I zajął Nikodem Trojnar za zdjęcie „Ekspozycja”, będące interpretacją wiersza „Biała magia”; miejsce II - Benedykt Rogala za zdjęcie „Jak posąg”, będące interpretacją wiersza „Z wiatrem”; miejsce III - Maria Mazur za zdjęcie „Sierpniowy sen”, będące interpretacją wiersza „Zmora”.

Wyróżnienie specjalne otrzymała Natalia Wnęk za zdjęcie „Nietykalni”, będące interpretacją wiersza „Pokolenie”.

Fundacja na rzecz Wielkich Historii oraz Fundacja PGE planują wydanie albumu oraz organizację wystawy plenerowej z najlepszymi pracami młodych twórców.

W trakcie konferencji zapowiedziano nowy konkurs - zatytułowany „Śladami żołnierzy AK” - skierowany również do młodych osób, realizowany przez Fundację na rzecz Wielkich Historii. Mecenasem konkursu będzie ponownie Fundacja PGE.

Zapraszamy młodzież do odkrywania i opowiedzenia o historii polskiego ruchu oporu, o historii Polskiego Państwa Podziemnego z perspektywy lokalnej. Prosimy ich o odszukanie wokół siebie śladów z II wojny światowej czasami bohaterów, czasami zwykłych ludzi, którzy zaangażowali się w ruch oporu. Zachęcamy ich do odłożenia na chwilę podręczników historii, a zajrzenia do lokalnych muzeów, wysłuchania wspomnień rodzinnych, przejrzenie lokalnych wydawnictw - powiedział prezes Fundacji na rzecz Wielkich Historii. Prace można przesyłać do 30 czerwca. Pula nagród sięga 42 tys. zł.

Zaprezentowano także jedną z animacji z cyklu „Głosy AK”, prezentującej archiwalne nagrania dowódców i żołnierzy AK, z wypowiedzią gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego.

80 lat temu, 14 lutego 1942 r., Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. AK jest uważana za najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej przez Niemców Europie. Latem 1944 r. jej struktury liczyły ok. 400 tys. żołnierzy.

PAP/KG