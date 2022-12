„wSieci Historii”: 1863. Kosy na sztorc

W 2023 r. przypada 160. rocznica powstania styczniowego, które spośród zrywów narodowych XIX w. najwięcej zmieniło w życiu Polaków. Magazyn „wSieci Historii” przypomina tę jedną z najważniejszych w historii manifestacji patriotyzmu Polaków, przybliża jej okoliczności, ale także życie codzienne powstańców.

Życie codziennie insurgentów

W artykule „Życie codziennie insurgentów” Piotr Świątecki przybliża czytelnikom historie uczestników zrywu niepodległościowego, przypominając, że przez partie powstańcze tamtego czasu przewinęło się ok. 200 tys. ludzi.

Swoją publikację opiera on na pamiętnikach uczestników powstania styczniowego. Jednym z ważniejszych elementów wspomnień insurgentów była kwestia aprowizacji.

Z tekstu dowiadujemy się także, jak wyglądała sprawa nocowania w lesie.

Młodzież miejska uciekająca ze stolicy przed branką Wielopolskiego przetrwała do wybuchu w podwarszawskich lasach m.in. dlatego, że zima w latach 1862–1863 była stosunkowo łagodna. W warszawskim obserwatorium astronomicznym rejestrowano temperatury dzienne; na przełomie stycznia i lutego dochodziły one w dzień do 6–7 stopni Celsjusza. Później przyszły mrozy i opady. Władysław Bentkowski, szef sztabu u Langiewicza, wspominał, że 14 marca spał w topniejącym śniegu pod samym Miechowem – jak cała armia dyktatora, nocująca na skraju lasu w drodze do Chrobrza. Przeziębienie (grypa) nabyte wtedy męczyło go do końca krótkiej kampanii.

Aleksander Wielopolski i narodziny polskiego myślenia pozytywistycznego

W materiale „Aleksander Wielopolski i narodziny polskiego myślenia pozytywistycznego” Maciej Gloger wspomina o zasługach Aleksandra Wielopolskiego (1803-1877) w dziedzinie edukacji, ale jednocześnie przypomina o jego kontrowersyjnych decyzjach.

Niewątpliwie reformy oświatowe, które przeprowadził Wielopolski w 1862 r., stały się jego największym dokonaniem politycznym i nade wszystko kulturowym. Osiągnięcie to zniweczyła w dużej mierze inna jego decyzja o przeprowadzeniu branki do carskiej armii polskiego rekruta, co miało w intencji powstrzymanie wrzenia rewolucyjnego w Królestwie Polskim. Postanowienie to przyczyniło się w efekcie do przyspieszenia wybuchu najtragiczniejszego powstania polskiego, które nie tylko zniweczyło reformy ustrojowe Wielopolskiego, lecz także zapoczątkowało proces brutalnej, konsekwentnej oraz nasilającej się rusyfikacji w administracji i szkolnictwie. Postępująca rusyfikacja wywołała w społeczeństwie ogromną apatię i nastroje defetystyczne, zniesiono bowiem wiele swobód, w tym swobodę poruszania się. Stan wojenny trwał do 1881 r., a i wtedy zastąpiono go „stanem ochrony wzmocnionej”.