Teksas skarży Facebooka za masowe rozpoznawanie twarzy!

Teksańska masakra prawem cywilnym! Stan Teksas domaga się setek miliardów dolarów w ramach kar cywilnych od firmy Meta, spółce-matce Facebooka, za już zaprzestane korzystanie z technologii rozpoznawania twarzy przez firmę, donosi The Wall Street Journal

Kiedy na Facebooku pojawiły się zabawy takie jak 10 yrs challenge (wyzwanie polegające na wrzucaniu zdjęć sprzed 10 lat), część użytkowników żartowała, że to może być sposób Facebooka na uczenie sztucznej inteligencji rozpoznawania twarzy po latach. Raczej wyśmiewano ich wtedy za szerzenie teorii spiskowych. No cóż… Tymczasem stanowy prokurator generalny Ken Paxton właśnie oskarżył Metę o „potajemne zbieranie” informacji o geometrii twarzy z dziesiątek milionów zdjęć i filmów przesłanych na jej platformy społecznościowe (Facebook, Instagram) od 2010 r. do końca 2021 r! Zgodnie z teksańskim prawem przechwytywanie i udostępnianie identyfikatorów biometrycznych ludzi bez ich wyraźna zgoda. Każde naruszenie podlega karze w wysokości 25 000 USD. A około 20 milionów Teksańczyków jest członkami Facebooka.

W poniedziałek biuro prokuratora generalnego w Teksasie pozwało Facebooka Meta (FB.O), zarzucając, że gigant mediów społecznościowych naruszył stanową ochronę prywatności za pomocą technologii rozpoznawania twarzy, która zbierała dane biometryczne milionów Teksańczyków bez ich zgody. Pozew oskarża Facebooka o przechwytywanie informacji biometrycznych ze zdjęć i filmów, które użytkownicy przesyłali bez zgody, ujawnianie informacji innym osobom i nie zniszczenie ich w rozsądnym czasie.

To kolejny przykład oszukańczych praktyk biznesowych Big Tech i musi się skończyć. Będę nadal walczył o prywatność i bezpieczeństwo Teksańczyków – powiedział w oświadczeniu prokurator generalny Ken Paxton.

Sprawę jako pierwsze opisało Wall Street Journal, które powołało się na osobę znającą sprawę, mówiącą, że stan Teksas domaga się setek miliardów dolarów w ramach kar cywilnych.

Pytany o ten pozew rzecznik Meta powiedział tylko:

Te roszczenia są bezpodstawne i będziemy stanowczo się bronić.

Firma poinformowała w poście na blogu w listopadzie, że zamyka system rozpoznawania twarzy i usunie ponad miliard informacji. Sama przytoczyła obawy dotyczące korzystania z technologii i niepewność co do zasad dotyczących jej użytkowania. Zgodziła się również zapłacić 650 milionów dolarów w 2020 roku, aby zamknąć pozew stanu Illinois, który dotyczył podobnego problemu.

Zakres wykroczenia Facebooka jest oszałamiający – czytamy w teksańskim pozwie. - Facebook wielokrotnie przechwytywał identyfikatory biometryczne Teksańczyków bez zgody nie setki, tysiące czy miliony razy, ale miliardy razy – czytamy dalej.

mw, Reuters, WSJ

