Tuż przed szczytem na rynku wynajmu ofert nie za dużo

Liczba nowych ofert najmu mieszkań wzrosła o 11 proc. m/m w lipcu, przy wzroście zainteresowania ze strony potencjalnych najemców o 29 proc., wynika z danych Otodom. Wielkość oferty na koniec miesiąca była najniższa od początku roku i mniejsza o 3,9 proc. niż w czerwcu.

„W lipcu liczba dostępnych mieszkań na wynajem spadła do najniższego poziomu od początku roku. Pod koniec miesiąca w serwisie Otodom dostępnych było 22,2 tys. aktywnych ogłoszeń. To o 3,9 proc. mniej niż w czerwcu. W siedmiu największych miastach, które łącznie odpowiadają za około 65 proc. krajowej bazy, liczba ofert spadła o 4 proc. m/m. Największy przyrost ogłoszeń zanotowało Trójmiasto (+23 proc.), natomiast największe spadki wystąpiły w Lublinie (-17 proc.), Bydgoszczy (-15 proc.) i Katowicach (-11 proc.)” - czytamy w komunikacie.

Skok zainteresowania ofertami wynajmu

Jednocześnie w lipcu pojawiło się 17,7 tys. nowych ofert (+11 proc. m/m). Jednak zainteresowanie ze strony potencjalnych najemców rosło jeszcze szybciej i liczba odpowiedzi na oferty wynajmu mieszkań sięgnęła 476 tys., co oznacza wzrost o 29 proc. względem czerwca i o 12 proc. r/r. Co ciekawe, to najwyższy lipcowy wynik od pięciu lat, podano także.

„Lipiec tradycyjnie oznacza ograniczoną podaż na rynku najmu. Właściciele często wykorzystują ten czas na wynajem krótkoterminowy, remonty lub wstrzymują wystawienie lokalu do września, licząc na większy popyt i wyższe stawki. Warto zauważyć, że choć w porównaniu z czerwcem liczba aktywnych ofert spadła o 4 proc., to wciąż mniejsza skala niż w ubiegłym roku, gdy lipcowy spadek sięgał 8 proc.. […] Wysoki popyt sprawia, że nowe oferty bardzo szybko znajdują najemców. Liczba odpowiedzi na ogłoszenia była w lipcu aż o 12 proc. wyższa niż rok wcześniej i zbliżyła się do ubiegłorocznego sierpniowego rekordu. Wiele wskazuje więc na to tegoroczny sierpniowy szczyt na rynku najmu może być intensywniejszy niż w ostatnich latach” - skomentowała ekspertka rynku mieszkaniowego Otodom Milena Chełchowska, cytowana w komunikacie.

Średnie stawki ofertowe w lipcu praktycznie się nie zmieniły

Według portalu, dobra wiadomość dla poszukujących mieszkań na wynajem jest taka, że średnie stawki ofertowe w lipcu praktycznie się nie zmieniły. Średnio za wynajem mieszkania trzeba było zapłacić 3,6 tys. zł (72 zł/m2), czyli zaledwie o 1 proc. więcej niż w czerwcu i o 3 proc. więcej niż rok wcześniej.

„Najtańsze mieszkania znajdziemy w Kielcach, gdzie średni czynsz wynosi 2 tys. zł, a także w Białymstoku (2,1 tys. zł) i Bydgoszczy (ok. 2,2 tys. zł). Na drugim biegunie jest Warszawa z przeciętną stawką ok. 5 tys. zł. Poza stolicą powyżej 3 tys. zł zapłacimy jeszcze w Krakowie (3,2 tys. zł), Trójmieście (3,4 tys. zł) i we Wrocławiu (3,2 tys. zł)” - wymieniono.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Niemcy się cieszą: Polacy kupują ich auta na pniu

Tego się Tusk nie spodziewał! Dywersja Kołodziejczaka

Uwaga na nielegalne ogrodzenia!

»»Co nowego w biznesie rolnym? – oglądaj Agro Flesz na antenie telewizji wPolsce24!