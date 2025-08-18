Jachty z KPO, czyli ośmiorniczki 2.0

Patologia, bezczelność, skok na kasę. Nic dziwnego, że w komentarzach do tej afery pada wiele grubych słów. I przypomina się 2014 r. Czy skandal z marnotrawieniem pieniędzy z KPO będzie miał podobny wpływ na scenę polityczną jak rozmowy u Sowy i Przyjaciół? Czy doprowadzi do upadku rządu? – na łamach tygodnika „Sieci” Marek Pyza ujawnia nowe wątki w aferze KPO.

Do opinii społecznej niemal każdego dnia docierają nowe, niepokojące informacje związane z przyznawaniem dotacji w ramach KPO. To „zupełny drobiazg” – jak niedawno nazwał aferę minister sprawiedliwości Waldemar Żurek? A może jednak to wielki skandal, który zatopi rząd Tuska?

Gdy w społecznym odczuciu powszechny staje się wniosek, że oderwane od rzeczywistości elity dbają wyłącznie o siebie, gardzą zwykłymi Polakami i ich potrzebami, rząd powinien się przygotować na najgorsze. Należałoby się spodziewać unikania nazywania afery „drobiazgiem” i przekonywania, że winni są poprzednicy. Mamy bowiem do czynienia z serialem, którego końca nie widać, a w jego ostatnim odcinku nastąpi klęska głównego bohatera – ocenia Marek Pyza i podkreśla:

Skandale pojawiają się w każdym rozdziale tej historii.

Mechanizm afery KPO

Zaczęło się od kłamstw i blokowania należnych Polsce pieniędzy. Później nastąpiło „magiczne odblokowanie unijnych środków. – (…) bo Komisji Europejskiej nie chodziło o żadne „wartości europejskie”, lecz zainstalowanie w Warszawie premiera, który będzie chłopcem na posyłki Brukseli i Berlin.

Kolejny etap, to (…) poluzowanie kryteriów przyznawania pieniędzy na branżę HoReCa (od angielskich słów: hotel, restaurant, catering). Nie trzeba już było wykazywać 30-proc. spadku obrotów na przełomie 2020 i 2021 r., a nawet nie trzeba było prowadzić działalności w tej branży! O pieniądze mógł więc wystąpić każdy, kto wiedział, że taki program ruszy. Problem w tym, że mało kto o tym wiedział – zauważa Pyza i dodaje: - Wreszcie nastąpił ostatni etap: bezwstydne tłumaczenia z zrzucaniem winy na Prawo i Sprawiedliwość na czele (przoduje w tym Donald Tusk) oraz „netowych aferzystów” (to już minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz), bagatelizowaniem problemu („drobiazg” w ustach ministra Waldemara Żurka czy „pół mojej rodziny dostało” poseł Katarzyny Królak) oraz wyzwiskami („cyniczne mendy płci obojga”, jak określił poseł Artur Łącki ludzi krytykujących zachłanność jego i jego małżonki). Ta sprawa nie rozejdzie się po kościach - podkreśla dziennikarz.

Co dziś wiemy o sprawie?

Ów przeciętny człowiek zaczyna się temu wszystkiemu przysłuchiwać i dowiaduje się, że całe to KPO na HoReCa to żadne dotacje, lecz pożyczki, które i on będzie musiał spłacać przez najbliższe 30 lat. (…) Ów przeciętny człowiek dowiaduje się, kto skorzystał z tej pomocy. I widzi marszałka Włodzimierza Czarzastego, którego żona wzięła 400 tys. zł na swój hotel (ten sam, w którym Czarzasty organizował partyjną imprezę SLD). Widzi łódzką wojewodę Dorotę Ryl, której córka wzięła 538 tys. zł na domki letniskowe na Pomorzu Zachodnim. Widzi senatora KO Beniamina Godylę, którego żona wzięła 540 tys. zł na trzy jacuzzi, saunę i dwie altany w swoim hotelu pałacu. Widzi Ryszarda Wójcika, kiedyś znanego sędziego piłkarskiego, a dziś prowadzącego biuro podróży Sindbad, którego syn wziął 428 tys. zł na rozszerzenie działalności o usługi cateringowe. Tu na szczególną uwagę zasługuje fakt, że przed wyborami w 2023 r. rodzina Wójcików wpłaciła 60 tys. zł na kampanię Koalicji Obywatelskiej – ile w całej Polsce jest podobnych przypadków dotowania firm, które sponsorowały powrót Donalda Tuska do władzy, dopiero się dowiemy. Ów przeciętny człowiek widzi wreszcie Artura Łąckiego, którego przypadek jest tak symboliczny, że zasługuje na oddzielne potraktowanie.

To wszystko z nami zostanie i będzie pączkować.

Czy ten skandal zatopi rząd Tuska?

