Premier: wszystkie państwa są równe, mają prawo żyć w pokoju

Nie możemy przyjąć tezy, że niektóre państwa europejskiej mają większe prawo do bezpieczeństwa czy pokoju niż inne; wszystkie kraje są równe i mają prawo do życia w pokoju - mówił premier Mateusz Morawiecki w sobotę podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa

Premier Morawiecki podczas wystąpienia zwracał uwagę na położenie Polski i podkreślał, że nasz kraj doskonale rozumie czym jest pokój. Zwracał też uwagę, że w ciągu ostatnich dekad polskie PKB wyrażone w dolarach wzrosło o 850 proc. i wskazywał, że Polska stała się jedną z największych gospodarek Europy.

Zaznaczył jednocześnie, że obecnie znaleźliśmy się w zupełnie innej sytuacji, niż w ostatnich dziesięcioleciach.

Nie możemy przyjąć tezy, że niektóre państwa europejskiej mają większe prawo do bezpieczeństwa czy pokoju niż inne. My to odrzucamy. Uważamy, że wszystkie kraje są równe i mają prawo do życia w pokoju, niezależnie od tego czy są mocniejsze czy słabsze pod względem militarnym czy gospodarczym. W przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z prawem dżungli i z tyranią silnych - mówił premier Morawiecki.