Afera z pieniędzmi z KPO. Rząd wyłącza stronę z danymi!

W sieci pojawiły się nagle screeny, które przedstawiają projekty zgłoszone po środki z KPO, w branży HoReCa (hotelarstwo i gastronomia). Wybuchła potężna burza! „Setki tysięcy złotych na jachty, sauny, maszyny do lodów, platformy do gry w brydża, a nawet na wprowadzenie najmu krótkoterminowego” - pisze poseł Marcelina Zawisza z Razem – pisze portal wPolityce.pl.

„Stawia na nogi bardziej niż poranna kawa” - skomentował burzę informacji na mediach społecznościowych Daniel Obajtek, europoseł PiS

Szykuje się wielka afera z rozkradaniem pieniędzy z KPO. Zamiast na innowacje miliony z lichwiarskiego kredytu KPO, który w całości Polska musi spłacić z nadwyżką do 2058 r., wydawane są bez sensu na bzdury takie jak jachty, sauny czy maszynki do lodów. Ekipa Tuska wstydu nie ma! – wskazuje poseł PiS Janusz Kowalski.

W sieci mnożą się screeny z bulwersującymi informacjami, na jakie cele zostały przeznaczone środki z KPO.

Blokowali KPO żeby nie budować CPK, dróg, sieci energetycznych, wspierać rozwój onkologii…szukali wałów na liście 19 szpitali w tym większość klinicznych na takie przedsięwzięcia jak poniżej (to była afera PIS bo KPO miało iść na takie inwestycje)… teraz dowiadujemy się że rozdają na jachty , imprezy plenerowe, na produkcję lodów rzemieślniczych, na zakup mikrofali, na budowę namiotu itd lista na stronie ministerstwa…po pół bańki restauratorom….Co te barny i złodzieje robią z naszą umiłowaną Ojczyzną to się w głowie nie mieści - pisze posłanka PiS Anna Kwiecień, dołączając screen z rządowej strony z informacjami o przydziale środków z KPO.

Przed państwem odporna na globalne kryzysy pierogarnia. KPO = Katarzyno Pełczyńska - Odejdź - pisze na X poseł Janusz Cieszyński i publikuje screen z wniosku firmy Przystanek Pierogarnia

Osiemnaście dofinansowań na jachty - wskazuje internauta o nicku CDzwoni.

Oranżeria w kebabie, istota KPO Tuska - uzupełnia europoseł PiS Waldemar Buda.

Kolejne wnioski z KPO dla przedsiębiorców przebijają wszystko. Nazwa: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez… a ch*j tam i tak mi dadzą” - pyk pół miliona wypłacone. Druga wpisała po prostu swoje nazwisko. I tak się żyje - to „odkrycie” internauty Rmigiusza Cetnara.

Pół bańki na rozszerzenie oferty restauracji o piwo bezalkoholowe? To jest chyba największa afera tego rządu. Setki milionów złotych rozjebane na januszexy zamiast na rozwój. Potem kupią z tego kolejne kawalerki i tak się kręci w januszokracji - uzupełnia Jan Śpiewak.

Rząd wyłączył stronę z informacjami o KPO

Wyszło jak zawsze. Przedsiębiorcy z KPO kupują domy, łódki i inne wynalazki za setki tysięcy złotych. Z pieniędzy, które miały iść na inwestycje. Wejdź na tę stronę i sprawdź jakie wały robione są w twojej okolicy https://kpo.gov.pl/strony/horeca/.

Jednak po godzinie 10 w piątek okazało się, że strona https://kpo.gov.pl/strony/horeca/ nie jest dostępna.

»» Więcej o bulwersujących informacjach o KPO czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Na to idą pieniądze z KPO?! W sieci pokazano projekty, wybuchła burza! „Jachty, sauny, maszyny do lodów”; „To jest taki skandal, że głowa mała”

