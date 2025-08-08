Mocno bujnęło wynikami leasingu. „Duża niepewność”

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) koryguje w dół prognozę dla rynku w całym 2025 roku w związku z niższą od oczekiwanej dynamiką w pierwszym półroczu - poinformował w czwartek ZPL.

Zamiast zakładanych wcześniej 13 proc. wzrostu obecnie oczekiwana zwyżka dla 2025 r. to 6 proc. Oznacza to, że w całym 2025 roku rynek osiągnie wartość około 116,6 mld zł.

Jak poinformował ZPL, w pierwszym półroczu firmy leasingowe sfinansowały inwestycje o wartości 56,7 mld zł – o 6 proc. więcej niż rok wcześniej. Za cały wzrost odpowiada drugi kwartał – z dynamiką 9,7 proc., wobec 1,3 proc. w pierwszych trzech miesiącach roku.

Dynamicznie rośnie także popularność pożyczek udzielanych przez firmy leasingowe, których wartość osiągnęła 8,2 mld zł – o 30 proc. więcej niż rok wcześniej. Tradycyjny leasing pozostaje jednak dominującą formą finansowania – z łączną wartością 48,5 mld zł (+2,4 proc. r/r).

Wyniki pierwszego półrocza pokazują, że branża leasingowa pozostaje odporna i elastyczna, choć działa w warunkach dużej niepewności gospodarczej. Cieszy nas szczególnie silny wzrost w drugim kwartale – mówi Monika Constant, prezeska ZPL.

Jak wskazuje Marcin Nieplowicz, główny ekonomista ZPL i EFL, na obniżenie prognoz wpływ miały m.in. napięcia geopolityczne i polityka celna Donalda Trumpa, a także opóźnienia w wypłacie środków z KPO. – W styczniu uczestnicy ankiety zapewne nie zakładali scenariusza wojen handlowych, a mieliśmy z nimi do czynienia – zaznacza.

Według ZPL, to właśnie segment maszyn budowlanych najbardziej odczuwa słabość inwestycyjną – finansowanie tych aktywów spadło o 9 proc., do 2,4 mld zł. Lepiej poradziły sobie maszyny rolnicze (wzrost o 32 proc.) i sektor IT (wzrost o 32,3 proc.). Główną kategorią finansowanych aktywów pozostają pojazdy – z udziałem 74 proc. i wartością 41,9 mld zł (wzrost o 6,3 proc. r/r). Samochody osobowe wzrosły o 10,9 proc., a autobusy – o 37,6 proc.

PZL ocenia, że przełomowym dniem dla branży był 13 lipca, kiedy to weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która umożliwia zawieranie umów leasingowych w formie dokumentowej, czyli w pełni zdalnie.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Obiecali ulgę? Dołożyli kolejny podatek. Cała PO!

OKI na pół gwizdka

Umowa z Mercosur już nie do uniknięcia?

»»Co nowego w polskiej gospodarce – oglądaj Flesz Gospodarczy na antenie telewizji wPolsce24!