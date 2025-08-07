Trump zapowiada 100 proc. cła na import półprzewodników

W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump ogłosił nałożenie około 100 proc. cła na importowane układy scalone i półprzewodniki, przy czym nowe regulacje mają nie obejmować firm produkujących na terytorium USA.

Środowa sesja na europejskich giełdach przebiegała w pozytywnych nastrojach, czemu sprzyjała dobra postawa sektora finansowego, szczególnie widoczna w Hiszpanii, gdzie indeks IBEX35 zyskał 0,90 proc., oraz w Niemczech, gdzie DAX wzrósł o 0,33 proc.. Również turecki BIST100 zakończył dzień na plusie, rosnąc o 0,47 proc., a brytyjski FTSE100 oraz francuski CAC40 zanotowały umiarkowane zwyżki, odpowiednio o 0,24 proc. i 0,18 proc.. Na tle szerokiego rynku negatywnie wyróżniała się Szwajcaria, gdzie indeks SMI stracił 1,04 proc., głównie za sprawą silnych spadków w sektorze ochrony zdrowia. W godzinach porannych kurs EUR/USD powoli zbliża się do poziomu 1,17.

Pierwsza połowa sesji na warszawskiej giełdzie zapowiadała raczej neutralny przebieg notowań, jednak w drugiej części rynek wyraźnie przyspieszył, głównie za sprawą silnego odbicia w sektorze bankowym. Indeks WIG-Banki zakończył dzień wzrostem o 3,76 proc., w czym największy udział miał Alior Bank, którego kurs zwyżkował o 7,13 proc.. Główny indeks WIG20 zamknął sesję 2,34 proc. na plusie, a pozytywny sentyment objął również indeksy średnich i małych spółek. mWIG40 zyskał 1,40 proc., przy czym najmocniej wyróżniała się Lubawa, kończąc dzień wzrostem o 4,93 proc. sWIG80 wzrósł o 0,25 proc., a liderem wzrostów był Bumech, którego akcje podrożały o 10,16 proc.

W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump ogłosił nałożenie około 100 proc. cła na importowane układy scalone i półprzewodniki, przy czym nowe regulacje mają nie obejmować firm produkujących na terytorium USA. Dodatkowo ogłoszono wprowadzenie 25 proc. cła na towary z Indii, co uzasadniono decyzją tego kraju o kontynuowaniu zakupów rosyjskiej ropy. Łączne obciążenia celne wobec Indii sięgają obecnie 50 proc.. Jednocześnie prezydent Szwajcarii opuści Waszyngton bez porozumienia w sprawie obniżki ceł, które Stany Zjednoczone nałożyły wcześniej na ten kraj – obecnie ich poziom wynosi 39 proc.. Na koniec dnia indeks S&P 500 zyskał 0,73 proc., natomiast Nasdaq zakończył sesję wzrostem o 1,21 proc.

W godzinach porannych większość indeksów azjatyckich notuje wzrosty. Na dwie godziny przed rozpoczęciem sesji w Europie indeks Hang Seng zyskuje ponad 0,5 proc., a japoński Nikkei również rośnie o ponad 0,5 proc.. Na tle regionu negatywnie wyróżnia się Sensex, który traci blisko 0,4 proc., głównie w reakcji na decyzję USA o nałożeniu dodatkowego 25 proc. cła na import towarów z Indii.

W dzisiejszym kalendarzu makroekonomicznym uwagę inwestorów przyciągną cotygodniowe dane o liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA. Poznamy także decyzję Banku Anglii w sprawie głównej stopy procentowej, opublikowany zostanie raport dotyczący polityki pieniężnej, a swoje wystąpienie zaplanował również Andrew Bailey. Kontrakty futures na główne indeksy europejskie i amerykańskie sugerują, że warszawska giełda może rozpocząć dzień od lekkich wzrostów. Wśród kolejnych państw, wobec których prezydent USA zapowiedział możliwość nałożenia nowych ceł, znalazły się Chiny, a stawki mogą być zbliżone do 25 proc. ceł wprowadzonych wcześniej wobec Indii. Dziś swoje wyniki finansowe opublikują m.in. Eli Lilly, Novo Nordisk, Gilead oraz Toyota Motor.

Michał Kozak, Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

