Afera ze środkami KPO rozwija się z siłą pożaru

Kryzys z pieniędzmi z KPO staje się błyskawicznie politycznym problemem numer jeden dla rządu Donalda Tuska. „Odblokowanie pieniędzy z KPO było w naszym badaniu exit poll w 2023 najważniejszą sprawą do zrobienia dla nowego rządu” – wskazuje socjolog Łukasz Pawłowski. Nie takiego jednak sposobu wykorzystania tych środków spodziewali się Polacy od „europejskiej” ekipy KO.

Środki z KPO były przez lata blokowane przez UE („mrożone”, jak mówił o tym Rafał Trzaskowski) i był to jeden z flagowych argumentów Platformy Obywatelskiej w kampanii wyborczą w 2023 roku. Tymczasem wielkie kwoty, które są w istocie pożyczką do spłacenia przez wszystkich Polaków, trafiają po uważaniu i na cele dalekie od inwestycji strategicznych.

Afera z pieniędzmi z KPO. Rząd wyłącza stronę z danymi!

Kaczyński: Zamiast ekonomicznego impulsu - gigantyczny skandal

Zrujnowali finanse państwa, nie potrafią zapewnić wpływów do budżetu, a teraz zobaczcie, co robią z pieniędzmi z KPO, które miały być przeznaczone na rozwój polskiej gospodarki. Zamiast ekonomicznego impulsu - gigantyczny skandal: jachty, solaria, imprezy plenerowe, ekspresy mobilne. Dostali wybrani, a kredyt spłacać będą wszyscy obywatele - napisał na swoim koncie na X prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Miały być pieniądze na inwestycje, innowacje, bezpieczeństwo lekowe, a nie ma na nic! Brakuje na tarczę energetyczną, kwotę wolną czy inwestycje w samorządach. Wielka część Polaków przejrzała na oczy. Mam nadzieję, że także inni zrozumieją, czym jest ta władza.

Sasin: trwonienie publicznych środków na niespotykaną skalę

Miliardy z KPO koalicja 13 grudnia przeznaczyła na jachty dla deweloperów, biznesowe domki na wodzie, luksusowe meble w apartamentach do wynajęcia, solaria dla pizzerii i dywersyfikację dla kebabu, żeby zajmował się sportem. To jest nieprawdopodobny skandal, co ci ludzie robią z naszym krajem. Trwonienie publicznych środków na niespotykaną skalę - kto na tym zyskuje? Bo kto traci, to już wiemy - unijne pożyczki spłacać będą wszyscy Polacy! - pisze na X były wicepremier i szef MAP, poseł Jacek Sasin.

Środki KPO miały być przeznaczone na zbudowanie odporności na wypadek podobnych zdarzeń jak Covid np. uruchomienie sprzedaży internetowej, wybudowanie poczekalni, w której klienci mają komfort bez nadmiernego, wzajemnego kontaktu itp. A oni przekazali to na jachty i sauny dla znajomych! Już rozumiem dlaczego te środki blokowali – uzupełnia w swoim wpisie Waldemar Buda, europoseł PiS.

Tusk: nie zaakceptuję żadnego marnowania środków z KPO

Do sprawy pomocy z KPO dla branży HoReCa odniósł się podczas swojego wystąpienia w Łebie premier Donald Tusk.

Nie zaakceptuję żadnego marnowania środków z KPO – zadeklarował premier. Poinformował, że w drodze do Łeby rozmawiał z minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, odpowiedzialną za realizację KPO.

– Dowiedziałem się, że o nieprawidłowościach czy możliwych nieprawidłowościach, albo niechlujności czy czasami głupio rozdawanych środkach, ministerstwo pani Pełczyńskiej-Nałęcz wiedziało już od pewnego czasu – powiedział Tusk.

Premier Donald Tusk podczas wypowiedzi dla mediów w Łebie / autor: PAP/Piotr Matusewicz

Zaznaczył, że przeprowadzana jest kontrola Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która odpowiada za mikroprogramy, które miały wspomagać branżę hotelarską i restauracyjno-cateringową.

– Mnie na razie te wyjaśnienia nie wystarczają. Będę chciał, jak najszybciej, aby ta kontrola doprowadziła do rzetelnej oceny każdej wydanej złotówki z tytułu tego projektu. Tam, gdzie ten wydatek był nieuzasadniony merytorycznie, będę oczekiwał szybkich decyzji włącznie z odebraniem środków, tam, gdzie one zostały ewidentnie nadużyte – dodał szef rządu.

Pełczyńska-Nałęcz: cel programu słuszny

Można nie robić nic - taką ścieżkę wybrał PiS blokując przez 2 lata KPO. A można wziąć byka za rogi i podjąć się realizacji w 2 lata największego projektu rozwojowego dla Polski. I tak zrobiliśmy my. Podpisaliśmy w półtora roku ponad 824 tys. umów. I owszem, przy tak ogromnej skali inwestycji mogą niestety zdarzyć się nietrafione umowy. Wówczas trzeba natychmiast zadziałać - kontrolnie i naprawczo. I takie działania zostały podjęte - tłumaczyła się z kolei na platformie X minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Zarządzona została kontrola, odwołałam (2 tygodnie temu) odpowiedzialną za program szefową PARP. Wszystko zostanie sprawdzone tak, że mysz się nie prześliźnie. Przy czym warto podkreślić, że budzący kontrowersje program to zaledwie 0.6proc KPO - dotyczy małych i średnich przedsiębiorców, którzy ucierpieli w covidzie. Cel programu jest więc słuszny twierdzi minister z Polska 2050.

Będą dodatkowe kontrole nieprawidłowości ws. KPO

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadzi dodatkowe kontrole dot. inwestycji w dywersyfikację działalności MŚP z branży HoReCa - poinformował w piątek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Wyniki tych kontroli mają zostać podane w III kwartale br.

Wczoraj panu pełniącemu obowiązki prezesa PARP panu Krzysztofowi Guldzie poleciłem wszczęcie kolejnej kontroli, zaczynając od Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, do której widać, że jest najwięcej wątpliwości na tym etapie. Niemniej ta kontrola będzie w kolejnych dniach poszerzona o wszystkich partnerów tej inwestycji - powiedział Szyszko na konferencji prasowej.

Podkreślił, że intencją jest, by sprawdzić każdą złotówkę publicznych pieniędzy wydaną w ramach tej inwestycji. Chodzi o inwestycje w dywersyfikację działalności MŚP z branży HoReCa.

Nie ma przyzwolenia, nie ma zgody na nieprawidłowe wykorzystywanie środków publicznych - podkreślił wiceminister Szyszko.

Romanowski: kupowanie sobie politycznej przychylności

Na symboliczną symetrię wskazał w swoim wpisie były wiceminister sprawiedlwiości z rządu Zjednoczonej Prawicy Marcin Romanowski.

_Nielegalna prokuratura, działająca na polityczne zlecenie szajki Tuska, ściga mnie za to, że z Funduszu Sprawiedliwości – z pieniędzy odebranych przestępcom, pijanym kierowcom i recydywistom – finansowałem wozy strażackie i pomagałem ofiarom przemocy, molestowania, tragedii rodzinnych. A tymczasem rząd Tuska lekką ręką rozdaje miliardy z KPO – głównie pożyczek, które będą spłacać przyszłe pokolenia Polaków – na jachty, solaria, strefy relaksu, a pieniądze trafiają do dobrze ustawionych beneficjentów. - wskazuje Marcin Romanowski.

To jest właśnie kupowanie sobie politycznej przychylności. Ordynarna, systemowa polityczna korupcja w wykonaniu koalicji 13 grudnia. Państwo zawłaszczone przez politycznych złodziei i zdrajców będzie rozliczone. Co do złotówki - deklaruje polityk.

Kryzys z pieniędzmi z KPO może być nawet ważniejszy niż ten z granicą. Odblokowanie pieniędzy z KPO było w naszym badaniu exit poll w 2023 najważniejszą sprawą do zrobienia dla nowego rządu. Nie taki obraz KPO mieli jednak Polacy w głowie - podsumowuje sytuację soacjolog z pracowni OGB Łukasz Pawłowski

Sek, PAP, X

