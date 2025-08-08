W gospodarce Tuska spadają już także i wynagrodzenia
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8 748,63 zł w II kw. br., podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2025 r. wyniosło 8 962,28 zł.
Podana wysokość wynagrodzenia służy do celów określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wskazano w komunikacie.
ISBnews, sek
