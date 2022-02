Min. Nowak o kluczowych wyzwaniach w produkcji baterii

Budowa silnego europejskiego przemysłu produkcji ogniw i baterii oraz wzmocnienie jego odporności poprzez zabezpieczenie dostaw surowców to główne tematy brukselskiego spotkania Europejskiego Sojuszu na rzecz Baterii (EBA), w którym brał udział minister rozwoju i technologii Piotr Nowak.

Środowe obrady Sojuszu na rzecz Baterii były już szóstym spotkaniem EBA na wysokim szczeblu. W rozmowach uczestniczyli wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič, komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton, komisarz ds. miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit i ministrowie gospodarek państw UE, zaangażowanych w sojusz na rzecz baterii.

Obecni byli także wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Thomas Östros oraz wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) Jürgen Rigterink.

Wzmocnienie odporności europejskiego przemysłu produkcji baterii

Uniezależnienie się przemysłu państw Unii od importu surowców niezbędnych do produkcji baterii z krajów spoza UE był jednym z kluczowych tematów obrad.

-Baterie są dobrym przykładem dziedziny, w której zapotrzebowanie na aluminium, kobalt, żelazo, ołów, lit, magnez i nikiel wzrośnie do 2050 r. o ponad tysiąc procent. To wyzwanie dla całej wspólnoty europejskiej, jak poradzić sobie z problemem wzrostu zapotrzebowania na surowce w trakcie transformacji energetycznej – mówił podczas obrad EBA minister rozwoju i technologii Piotr Nowak.

Dywersyfikacja źródeł dostaw surowców potrzebnych do transformacji energetycznej to droga do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Kluczowe jest wzmocnienie poszukiwania i eksploatacji złóż europejskich, zwłaszcza że Europa posiada ważne zasoby surowców niezbędnych do produkcji baterii – blisko 260 złóż, z czego około 20 jest obecnie w fazie zagospodarowania.

-Niezwykle ważne jest stworzenie odpowiednich ram współpracy i partnerstwa surowcowego, przede wszystkim z krajami, które posiadają złoża. Współpraca międzynarodowa jest w tym przypadku kluczowa dla osiągnięcia efektu skali wykraczającego poza zdolności jednego państwa – zaznaczył polski minister.

Minister rozwoju i technologii podkreślał, że Polska będzie dążyła do uproszczenia procedur administracyjnych związanych z udzielaniem koncesji na działalność związaną z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem kopalin, które znajdują się w wykazie surowców krytycznych.

Minister Nowak zaznaczył również, że do osiągnięcia odporności przemysłu produkcji baterii i ograniczania zależności Unii od materiałów pochodzących z państw trzecich przyczyni się także recykling i odzyskiwanie surowców. W ten sposób wzmocni się zamknięty obieg i zwiększy oszczędność zasobów.

