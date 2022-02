Borrell: nałożymy na Rosję najcięższe sankcje w historii

UE nałoży na Rosję najcięższe sankcje w historii - zapowiedział w czwartek w Brukseli wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Josep Borrell

To jedne z najczarniejszych chwil dla Europy od czasów zakończenia II wojny światowej. Mocarstwo atomowe zaatakowało państwo sąsiedzkie i grozi odwetem innym krajom, które mogłyby pośpieszyć na jego ratunek. Jest to nie tylko pogwałcenie prawa międzynarodowego, to pogwałcenie podstawowych zasad ludzkiego współistnienia. Już kosztuje to wiele istnień ludzkich, a konsekwencje, które mamy przed sobą, wciąż są nieznane - oświadczył Borrell.