Amunicja dla Ukrainy. Bruksela obiecała, ale nie dała

Unia Europejska dostarczy tylko połowę z 1 mln pocisków, które w ubiegłym roku zobowiązała się przekazać Ukrainie do końca marca 2024 r. - przyznał w środę szef dyplomacji UE Josep Borrell.

„Dostarczyliśmy już 330 tys. pocisków. Oczekuję, że liczba ta wzrośnie o 200 tys. (do końca marca)” - powiedział Borrell dziennikarzom po zakończeniu nieformalnego spotkania ministrów obrony UE w Brukseli. Przyznał, że to „nieco ponad 52 proc. celu” ustalonego w zeszłym roku.

Nowym celem, w związku z tym, jest osiągnięcie 1 mln przynajmniej do końca tego roku. Według szefa unijnej dyplomacji, państwa członkowskie zobowiązały się do dostarczenia około 630 tys. pocisków od marca do końca 2024 r.

20 marca 2023 r. państwa UE obiecały Ukrainie dostarczyć 1 mln pocisków artyleryjskich w ciągu 12 miesięcy. Amunicja miała pochodzić z magazynów państw członkowskich oraz ze wspólnych zamówień.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP), sek

