Hostomel: Ukraińcy urządzili Rosjanom rzeź!

Jak pisze na swoim profilu Marcin Ogdowski - korespondent wojenny i ekspert ds. wojskowych - Rosjanie nie radzą sobie na Ukrainie tak dobrze jak miał zapewne nadzieję Kreml.

Jak wskazuje Ogdowski, który na Ukrainie spędził kilka miesięcy opisując konflikt na wschodzie tego kraju, teraz obrona Ukrainy jest jeszcze twardsza i Rosjanie natrafiają na zaciekły opór:

Właśnie upada mit rosyjskiego walca, rozumiany jako nowoczesna armia, zdolna do błyskawicznych, potężnych uderzeń przy użyciu zaawansowanej techniki. Bo: - atak cybernetyczny został de facto odparty; - atak z powietrza i na lądzie rozpoczął się o brzasku - Rosjanie „nie widzą” w nocy („widzą” za mało, „widzi” ich za mało); - operację lądową rozpoczęto jednocześnie z działaniami z powietrza. Nie doszło do uporczywej kampanii „rozmiękczania” obrony, na co najpewniej brakuje Rosjanom sił i środków; - ataki rakietowe sprawiają wrażenie chaotycznych, jest ich relatywnie mało, nie wyrządziły Ukrainie nokautujących szkód; znów najpewniej brak sił i środków; - w operacjach lądowych wciąż widać „radziecki sznyt” - „czołgami ich!”. Od strony taktycznej wygląda to… amatorsko, a czołgi (i bwp-y) płoną już dziesiątkami. Widać przewagę zachodniej broni przeciwpancernej nad rosyjskimi czołgami (to zawsze wyścig, ze zmiennym prowadzeniem, ale teraz ewidentnie wygrywa ta pierwsza); - mimo miażdżącej przewagi Rosjan w powietrzu oraz relatywnie słabiej obrony przeciwlotniczej Ukraińców, ci drudzy wciąż „zdejmują” kolejne samoloty i śmigłowce; - wzięci do niewoli rosyjscy żołnierze to w dużej mierze wystraszeni poborowi. Chłopcy. Z oznakami wyziębienia i dłuższego nadużywania alkoholu. Mści się pozostawienie na długie tygodnie wojska w zimowym stepie.