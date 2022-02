Masakra sił pancernych! Na paradzie w Moskwie zabraknie wielu czołgów

Choć Rosja stale czyni postępy na Ukrainie, to jednak opór Ukraińców jest potężny. Obrywa się także elitarnym oddziałom.

Marcin Ogdowski, korespondent wojenny i ekspert ds. wojskowości opisuje sytuację wokół przemysłowego Charkowa:

Na Charków naciera nie byle kto, bo 1. Gwardyjska Armia Pancerna, w skład której wchodzą dwie elitarne dywizje ciężkie, której czołgi możemy oglądać na paradach w Moskwie. Na najbliższej, jeśli się odbędzie, zabraknie wielu maszyn. Zwykle odpucowane, płoną teraz na podejściu do charkowskiej twierdzy. Albo stoją bezczynnie w polu. Prezydent Wołodymyr Zalenski zaapelował do Rosjan, by porzucili ciężki sprzęt i wracali do domów; niektórzy wzięli sobie to do serca. Nie brakuje przypadków, kiedy rosyjscy pancerniacy celowo spuszczają paliwo z czołgów – i meldują, że nie są w stanie dalej jechać, niektórzy zaś oddają się do niewoli.