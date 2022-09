Czy FOMO dotyczy też Ciebie?

Lęk przed odłączeniem od sieci występuje coraz powszechniej. Na czym polega, jak sobie z nim radzić, co powinno nas zaniepokoić? Obejrzyjcie filmy w ramach akcji edukacyjnej dotyczącej FOMO, prowadzonej przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspertów NASK, i przekonajcie się sami!

FOMO (ang. Fear of Missing Out) to jeden z częstszych skutków nadużywania technologii cyfrowych. Borykamy się z nim wszyscy, jednak w największym stopniu syndrom ten dotyczy młodych użytkowników internetu. Przekonajcie się, czy problem lęku przed odłączeniem dotyczy także Was i Waszych dzieci. Jak to zrobić? Zobaczcie materiały w ramach akcji edukacyjnej dotyczącej FOMO, realizowanej przez Uniwersytet Warszawski (UW), NASK – Państwowy Instytut Badawczy i Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.

Wszyscy jesteśmy sfomowani?

Badanie „FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem” realizujemy z Uniwersytetem Warszawskim i Ogólnopolskim Panelem Badawczym Ariadna od 2018 r. (kolejne edycje odbyły się w 2019 i 2021 r.). Dzięki rokrocznie opracowywanym raportom popularnonaukowym udaje się systematycznie budować świadomość istnienia FOMO w Polsce, jego skutków i sposobów przeciwdziałania.

Raport „FOMO 2021. Polacy a lęk przed odłączeniem podczas pandemii” nie pozostawił złudzeń: zwiększył się odsetek osób wysoko sformowanych, zmagamy się z przeciążeniem informacjami w sieci, rośnie nasze zaangażowanie w media społecznościowe. Wielu z nas problemowo używa urządzeń cyfrowych, spędzając przed ekranami urządzeń długie godziny. Jak to wpływa na nasze życie?

Raport stał się punktem wyjścia kampanii edukacyjnej, w ramach której będą się ukazywać krótkie filmy przybliżające FOMO. Dowiecie się z nich, jak rozpoznać objawy lęku przez odłączeniem, poznacie też przyczyny i skutki.

Cieszę się, że eksperci NASK kolejny raz wzięli udział w projekcie „FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem”, który ma na celu rozpoznanie zjawiska FOMO i przyjrzenie się jego konsekwencjom. Raport z badania pokazał, że potrzebna jest szeroko zakrojona akcja edukacyjna, uświadamiająca użytkowników internetu o potencjalnych skutkach uzależnienia od sieci. Chcemy - wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim i Ogólnopolskim Panelem Badawczym Ariadna - tworzyć środowisko do szerokiej dyskusji dotyczącej fenomenu FOMO i cyfrowego dobrostanu, łączyć pokolenia, zachęcać zarówno do osobistej refleksji związanej z rolą nowych technologii i urządzeń cyfrowych w naszym życiu, jak i podejmowania działań w kierunku kształtowania zrównoważonych i odpowiedzialnych cyfrowych postaw. Niebawem rozpoczną się prace nad kolejną edycją badania. Mam nadzieję, że jego wnioski pomogą nam jeszcze lepiej działać na polu edukacji cyfrowej – mówi Wojciech Pawlak, dyrektor NASK Państwowego Instytutu Badawczego.

Zobacz filmy edukacyjne!

Stworzone w ramach akcji filmy będą publikowane na stronie fomo.wdib.uw.edu.pl i w mediach społecznościowych partnerów przez kolejnych pięć tygodni. Pierwszy z nich – „FOMO. Gdy moi znajomi bawią się beze mnie” – obrazuje reakcję osoby z wysokim Fear of Missing Out na wiadomość, że w danym momencie jej przyjaciele dobrze spędzają czas bez niej.

Zobacz film „FOMO. Gdy moi znajomi bawią się beze mnie”

Cykl filmów edukacyjnych jest dla nas szczególny z kilku powodów. Po pierwsze, to narzędzie, które można dowolnie wykorzystać na lekcjach i spotkaniach dotyczących higieny cyfrowej, relacji rówieśniczych lub edukacji medialnej. Po drugie, uatrakcyjnia on nasze działania, zwiększając szanse na ich dalszą popularyzację. Po trzecie, powstał on dzięki zaangażowaniu pracowników UW oraz – przede wszystkim! – studentek i studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, którzy wspaniale odegrali powierzone im, zróżnicowane role” – mówi dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, prof. UW, inicjatorka i koordynatorka projektu „FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem”. Kolejne filmiki zostaną udostępnione już niebawem, w tygodniowych odstępach. Jakich aspektów FOMO będą dotyczyć? Przekonajcie się sami!

FOMO: baza wiedzy

Jeśli szukacie informacji na temat FOMO i higieny cyfrowej, zajrzycie koniecznie na stronę fomo.wdib.uw.edu.pl. Znajdziecie tam wszystkie raporty i dodatkowe opracowania danych od 2018 r., a także spis publikacji, wystąpień konferencyjnych i popularyzatorskich oraz prace innych popularyzatorów wiedzy i naukowców zajmujących się FOMO. To także miejsce, w którym pojawią się wszystkie informacje o kolejnych przedsięwzięciach podejmowanych w ramach projektu.

Własne miejsce w sieci daje ogromne możliwości rozwoju przedsięwzięcia, w którym od kilku lat badamy skalę występowania FOMO i zjawisk mu towarzyszących, takich jak np. uzależnienie od smartfonów, nomofobia lub zaangażowanie w media społecznościowe – mówi dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, zachęcając do odwiedzenia strony projektu.

Opracowanie strony i filmów sfinansowano ze środków pochodzących z IV edycji Konkursu „Nauka jest dla ludzi”, organizowanego przez Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego.

