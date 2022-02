Izrael: „Putin już przegrał tę wojnę”

Putin może wygrać wszystkie bitwy i przegrać wojnę. Jego marzenie o odbudowie Imperium Rosyjskiego zasadza się na twierdzeniu, że Ukraina to nie państwo, a Ukraińcy to nie naród. Tyle razy powtarzał to kłamstwo, że prawdopodobnie sam w nie wierzy - pisze izraelski intelektualista profesor Yuval Noah Harari w „Jediot Achronot”.

Planując atak na Ukrainę Putin sugerował się tym, że w 2014 r. mieszkańcy Krymu niemal nie sprzeciwili się rosyjskiej inwazji - zauważa Harari, dodając, że „z każdym mijającym dniem staje się jasne, że Putin przegrał ten zakład, a naród ukraiński stawia opór, jak tylko może, i zyskuje podziw świata”.

Rosjanie mogą dalej podbić całą Ukrainę, ale żeby wygrać wojnę, będą musieli utrzymać władzę, a uda się to tylko, jeśli Ukraińcy będą z nimi współpracować. Wydaje się to coraz mniej prawdopodobne. Każdy zniszczony rosyjski czołg i każdy zabity rosyjski żołnierz zwiększa odwagę Ukraińców do stawiania oporu. A każdy zabity Ukrainiec pogłębia nienawiść Ukraińców do Rosjan - - przekonuje izraelski historyk.

Jeśli na akcie zgonu Imperium Rosyjskiego znajdzie się jedno nazwisko, to nie będzie nim Michaił Gorbaczow. Będzie to Władimir Putin. Gorbaczow zostawił Rosjan i Ukraińców w poczuciu braterstwa. Putin uczynił z nich wrogów, przypieczętowując w ten sposób, że naród ukraiński będzie się odtąd definiował jako antyrosyjski - pisze Harari.

PAP/RO