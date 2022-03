Kijów nadal się broni: Straszliwe straty Rosjan!

Wojsko utrzymuje linię obrony Kijowa, kontroluje krytyczną infrastrukturę i uniemożliwia Rosjanom zbliżanie się do przedmieść stolicy - wynika z informacji podanych we wtorek rano przez agencję Interfax-Ukraina, która powołuje się na Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

„Od początku obecnej doby rosyjski agresor przegrupowuje wojska, zadaje uderzenia rakietowe i prowadzi bombardowanie, próbuje dokonywać desantu” – poinformowało dowództwo ukraińskiej armii.

„Zgrupowanie sił broniących Kijowa nadal broni miasta, utrzymuje zewnętrzne linie obrony i krytyczną infrastrukturę państwową, uniemożliwiając jednostkom okupacyjnym zbliżanie się do przedmieść stolicy” - dodano.

W okolicach Nowogrodu Siewierskiego, na północy Ukrainy, trwają walki obronne mające na celu powstrzymanie wroga przed natarciem na Kijów z kierunku północno-wschodniego - wskazał sztab.

Z kolei na przedmieściach Czernihowa rosyjskie grupy dywersyjno-rozpoznawcze przy wsparciu pojazdów opancerzonych próbowały wedrzeć się do miasta, ale zostały zniszczone przez ukraińskich obrońców.

Na północnym wschodzie Ukrainy oddziały powietrznodesantowe zneutralizowały siłę żywą przeciwnika i transportery opancerzone, przywracając linię obrony - podała ukraińska armia.

„W innych rejonach czołgi i jednostki zmechanizowane sił zbrojnych Ukrainy, przy wsparciu lotnictwa i artylerii, nadal prowadzą walki obronne na wyznaczonych liniach” - podsumował Sztab Generalny.

W osobnym komunikacie na Facebooku ministerstwo obrony Ukrainy podało, że w poniedziałek drony Bayraktar zniszczyły rosyjski czołg i dwa rosyjskie systemy kierowanych rakiet przeciwlotniczych Buk.

Straszliwe straty Rosji

Putinowska Rosja, która 24 lutego zaatakowała Ukrainę, ponosi miażdżące straty na wszystkich frontach: wojennym, gospodarczym i cybernetycznym - ocenił ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow w opublikowanym we wtorek oświadczeniu, które cytuje portal Ukrainska Prawda.

„122 godziny oporu. Dzięki heroizmowi naszych obrońców otwierają się nowe fronty, na których wróg ponosi straty. Chcę wspomnieć o naszych ludziach na wschodzie (kraju): stali się dla wroga barierą nie do pokonania, co go bardzo demoralizuje” - podkreślił Reznikow na Facebooku.

„Na froncie gospodarczym Rosja poniosła już druzgocące straty. Rosyjska waluta zamienia się w zwykły papier. Jest pierwszy zakaz eksportu rosyjskiej ropy. Międzynarodowa społeczność IT włączyła się w niszczenie armii okupacyjnej. Nawet ukraińskie dzieci w wieku szkolnym przeszły do ofensywy na froncie cybernetycznym” - dodał minister.

