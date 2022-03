Pracownicy NCBR przekażą nagrodę EUIPA na pomoc dla Ukrainy

W związku z trwającą inwazją Rosji na Ukrainę, pracownicy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zdecydowali o przeznaczeniu 25 tys. euro pochodzących z nagrody European Innovation Procurement Awards (EUIPA) na wsparcie działań pomocowych na rzecz Ukrainy

W całej Polsce trwa ogólnonarodowa mobilizacja na rzecz pomocy Ukrainie. Gratuluję i dziękuję pracownikom NCBR, którzy postanowili dołożyć swoją „cegiełkę” do tego wielkiego i wspaniałego zrywu pomocowego. Wszystkie tego typu działania i inicjatywy to kolejny dowód na olbrzymią moc partnerstwa, współpracy, solidarności i prostej ludzkiej życzliwości - mówi dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektora NCBR. - Ukraina to dla NCBR ważny partner we współpracy badawczo-rozwojowej, z którym łączy nas m.in. potrzeba harmonijnego, zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju w różnych obszarach życia gospodarczego i społecznego. Do naszych ukraińskich przyjaciół i partnerów kierujemy przy tej okazji wyrazy pełnego wsparcia i solidarności – dodaje dyrektor Kopoczek.