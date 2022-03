Tenis stołowy. Rosja i Białoruś wykluczona z rywalizacji

Zawodnicy z Rosji i Białorusi zostali tymczasowo wykluczani z udziału w międzynarodowych turniejach - poinformowała Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego (ITTF). To odpowiedź na agresję wojskową Rosji na Ukrainę

Komitet Wykonawczy ITTF 1 marca odbył konsultacje ze środowiskiem sportowym i postanowił natychmiast zastosować się do zaleceń Komitetu Wykonawczego MKOL. W związku z tym, aż do odwołania, rosyjscy i białoruscy zawodnicy oraz oficjele nie będą zapraszani ani dopuszczani do udziału w zawodach pod auspicjami ITTF. Zabronione jest eksponowanie rosyjskich i białoruskich symboli narodowych, w tym barw, flag i hymnów - podaje komunikat ITTF.